Путин указал на нехватку российского картофеля и свеклы

Президент России Владимир Путин обратил внимание на дефицит отечественного картофеля, сахарной свеклы и некоторых других овощей. Об этом он заявил во время встречи с представителями предпринимательских кругов в Кремле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Путин подчеркнул, что в стране пока не удалось наладить устойчивое производство и переработку этих важных сельскохозяйственных культур, которые составляют продовольственную основу населения. «Сделать нужно еще немало. Наверняка знаете это все. Картофель, овощи некоторые, сахарная свекла — нам этого не хватает. Нужно обеспечить стабильность работы этих отраслей, по переработке в том числе»,— сказал он генеральному директору ООО «Русид» Марку Гехту.

Согласно данным Росстата, в апреле 2025 года в России картофель подорожал на 14%. Выросли цены на капусту белокочанную — на 20,2%, свеклу — на 16,9%, лук репчатый — на 16,1%, лимоны — на 15,2%, морковь — на 9,7%. Помидоры подешевели на 4,8%, огурцы — на 8,6%. В мае стало известно, что потребительские цены на картофель за год выросли в 2,8 раза — до 85,4 руб. за кг.

Подробнее о росте цен — в материале «Ъ» « Битва за неурожай».