У дома на Северном проспекте из-под земли забил «фонтан»

«Фонтан» холодной воды забил из-под земли возле дома 77к4 по Северному проспекту в Петербурге. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах местными жителями, можно увидеть, как вода мощным потоком хлещет из-под земли, достигая 4-5-х этажей дома. Официальных сообщений о времени устранения коммунальной аварии не поступало.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что участок улицы Фрунзе оказался окутан паром из-за прорыва трубы с кипятком.

Дарья Астанина