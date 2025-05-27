Доверчивая пожилая петербурженка отдала мошенникам более 32 млн рублей

Жительница Санкт-Петербурга в возрасте 77 лет отдала аферистам крупную сумму денег. Ее вынудили передать курьерам более 32 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы 26 мая. Жительница дома 52 по Литейному проспекту указала в заявлении, что звонки от неизвестных поступали с 16 по 23 мая. Мошенники убедили пенсионерку отдать денежные средства под предлогом необходимости «декларирования».

Петербургская полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранители приняли меры к розыску и задержанию лиц, причастных к преступлению.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что обманувшая клиентов на 2 млн рублей менеджер турфирмы получила пять лет колонии.

Татьяна Титаева