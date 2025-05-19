Обманувшая клиентов на 2 млн рублей менеджер турфирмы получила пять лет колонии

Суд приговорил гендиректора ООО «Кросс Энерджи» и менеджера по туризму в ООО Тур в большом городе« Екатерину Куликову к пяти годам лишения колонии общего режима за обман клиентов компании, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

В период с июня 2018 по октябрь 2019 года подсудимая заключила договоры о реализации туристических продуктов стоимостью от 17 до 660 тыс. рублей. В частности, она должна была забронировать путевки для 16 граждан в Турцию, Грецию, Испанию, Вьетнам и другие страны.

Свои обязательства перед клиентами Куликова не выполнила и нанесла ущерб в размере более 2 млн рублей. Указанные деньги обвиняемая израсходовала по своему усмотрению. В итоге ее признали виновной в мошенничестве и растрате.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что доцент одного из городских вузов лишилась около 8,2 млн рублей после звонка телефонных мошенников.

Андрей Маркелов