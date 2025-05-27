В Тамбове возбуждено уголовное дело против экс-министра здравоохранения

Тамбовская полиция возбудила уголовное дело против бывшего министра здравоохранения области Екатерины Юньковой. Об этом сообщает ТАСС. Ее подозревают в превышении должностных полномочий (п. «е», ч. 3, ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Подозреваемая была допрошена и в качестве меры пресечения подписала обязательство о невыезде. В правохранительных органах отказались комментировать ситуацию «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр здравоохранения Тамбовской области Екатерина Юнькова

Фото: Правительство Тамбовской области Бывший министр здравоохранения Тамбовской области Екатерина Юнькова

Фото: Правительство Тамбовской области

Следствие утверждает, что Юнькова дала указания находящимся в ее подчинении должностным лицам министерства подготовить приказ о ее премировании за выполнение особо важных и сложных заданий за 2024 год. Это позволило ей получить из бюджета 129 тыс. руб. Из этой суммы 110,9 тыс. руб. Юнькова якобы распорядилась по своему усмотрению.

Екатерина Юнькова родилась в Сахалинской области, окончила воронежский медицинский университет. Работала врачом-анестезиологом-реаниматологом в Тамбовской центральной районной больнице, заместителем главного врача в больнице № 3 имени Ивана Долгушина Тамбова. С марта 2023 года трудилась в министерстве здравоохранения региона. С февраля 2024 года работала в качестве врио минздрава Тамбовской области, утвердившись затем в должности.

Екатерина Юнькова покинула должность вскоре после того, как Евгений Первышов назначил в отношении экс-министра служебную проверку. На время разбирательства ее отстранили от должности. Вчера на пост министра здравоохранения Тамбовской области назначена главврач больницы имени Архиепископа Луки и депутат региональной облдумы Марина Македонская.

Анна Швечикова