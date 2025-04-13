Министр здравоохранения Тамбовской области Екатерина Юнькова ушла в отставку

Министр здравоохранения Тамбовской области Екатерина Юнькова покинула должность. Об этом сообщила сама чиновница на личной странице в соцсети «Вконтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Тамбовской области Фото: Правительство Тамбовской области

В сообщении госпожа Юнькова рассказала о результатах, достигнутых, по собственному мнению, на покинутом посту. Среди них — строительство трех новых модульных женских консультаций в сельской местности, согласование планов по открытию палаты интенсивной терапии в приемном отделении Мичуринской городской больницы им. Брюхоненко, выделение федеральным центром дополнительных денег на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

В начале марта врио губернатора Евгений Первышов назначил в отношении Екатерины Юньковой служебную проверку. На время разбирательства она была отстранена от должности.

«Жители совершенно справедливо жалуются на качество медобслуживания. Есть и системные проблемы внутри министерства, в том числе при работе с главными врачами. Остается острым и вопрос с предоставлением лекарств льготникам»,— рассказал тогда глава региона.

Господин Первышов добавил, что на нарушения в работе минздрава уже обратили внимание правоохранители. «Заходите, проверяйте. Фактов о нарушениях, по-моему, выше крыши»,— заключил врио губернатора, обращаясь к коллегам.

35-летняя Екатерина Юнькова возглавила ведомство летом 2024 года, когда правительством региона руководил Максим Егоров. Она сменила на этом посту Алексея Овчинникова. В начале прошлого года он стал фигурантом уголовных дел об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ, до одного года исправительных работ), а также — о незаконной охоте (ч. 1 ст. 258 УК РФ, максимальное наказание — два года лишения свободы). Расследование последнего завершили в сентябре.

Подробнее о деле бывшего чиновника читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Охота пуще неволи».