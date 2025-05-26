Министром здравоохранения Тамбовской области стала Марина Македонская

На пост министра здравоохранения Тамбовской области назначена главврач больницы имени Архиепископа Луки и депутат региональной облдумы Марина Македонская. Ее кандидатуру согласовали в Минздраве РФ. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Первышов на оперативном совещании в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Македонская

Фото: со страницы Марины Македонской во «Вконтакте» Марина Македонская

Фото: со страницы Марины Македонской во «Вконтакте»

К своим обязанностям госпожа Македонская приступит после того, как сложит с себя обязанности депутата Тамбовской облдумы, добавили в облправительстве.

До апреля 2025 года пост министра здравоохранения в регионе занимала Екатерина Юнькова. Она покинула должность вскоре после того, как Евгений Первышов назначил в отношении экс-министра служебную проверку. На время разбирательства госпожа Юнькова была отстранена от должности.

Министерством до Екатерины Юньковой руководил Алексей Овчинников. В начале прошлого года он стал фигурантом уголовных дел об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ, до одного года исправительных работ), а также — о незаконной охоте (ч. 1 ст. 258 УК РФ, максимальное наказание — два года лишения свободы). По последнему делу на прошлой неделе суд оправдал экс-министра.

Марина Македонская окончила Саратовский медицинский госуниверситет и Поволжскую академию госслужбы и является кандидатом медицинских наук. С 2004 по 2007 год работала заведующей терапевтического отделения горбольницы №4 Тамбова. С 2007-го по 2011 год занимала пост заместителя главврача Тамбовской клинической облбольницы. В 2011-м возглавила городскую больницу имени Архиепископа Луки в Тамбове. Также была замруководителя региональной фракции «Единой России» и председателем комитета по охране здоровья в тамбовской облдуме. Имеет госнаграды, в том числе нагрудные знаки «Отличник здравоохранения» и «За заслуги перед городом Тамбовом».

Егор Якимов