Семья Трампа наращивает капитал

Доходы семьи Дональда Трампа превысили заработки других президентов США. За первые 100 дней на посту глава государства и его родственники заработали свыше $2 млрд. Об этом сообщает The New York Times. При этом, как писал Forbes, чтобы достичь такой суммы, во время первого срока политику потребовалось более трех лет. Доходы только от сделок с криптовалютой составили $320 млн. Речь идет о мемкойне $TRUMP, которым владеет сын политика Дональд Трамп-младший. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

У Дональда Трампа два амплуа: президент и бизнесмен. Первое, по словам пресс-секретаря Кэролайн Левитт, ограничивается Белым домом. Во втором - он недавно устроил ужин для 220 крупнейших держателей токенов в своем гольф-клубе в Вирджинии, а для топ-25 из них — еще и экскурсию по Белому дому. Трамп прилетел на личном вертолете, произнес речь и улетел тем же способом. Все заняло меньше получаса. Гостей угощали стейком, палтусом и шоколадным десертом, впрочем, по их словам, это был худший ужин в жизни. Само приглашение на мероприятие обошлось каждому примерно в $1,5 млн.

Но вкладываться в эту криптовалюту пока опасно, предупреждает соучредитель инвестиционного клуба "Актив Инвест" Климентий Целовальников: «Оцениваю достаточно высоко, потому что токен президента — это прокачка личного бренда, это, безусловно, новая возможность зарабатывания денег, причем легальная. Данный сегмент может достаточно сильно расти, потому что у нас есть большое количество публичных людей, которые имеют свою прикормленную аудиторию. И, когда они будут выходить на рынок, это может стать новым трендом.

У токена Трампа, безусловно, есть перспектива, но это не та история, на которой можно гарантированно много зарабатывать. Я категорически против, чтобы рядовой инвестор заходил в такие истории».

Другой источник дохода семьи — недвижимость. С 1970-х Трамп возглавляет Trump Organization, объекты которой востребованы у иностранных инвесторов. Катар финансирует строительство элитных вилл на сумму $5,5 млрд, а Саудовская Аравия уже вложила $1 млрд в Trump Tower в Дубае. В Белграде зять президента Джаред Кушнер строит отель на месте разрушенного бомбардировками НАТО здания Минобороны. А летом в Вашингтоне откроется элитный клуб Executive Branch с членским взносом $500 тыс.

По мнению управляющего партнера инвестиционной группы Sesegar Ирины Жаровой-Райт, помимо личных качеств, успех Трампа во многом обеспечили семейные связи: «Моя подруга Луиза Саншайн, которая является королевой манхэттенской недвижимости, когда мы обсуждали Trump Tower, сказала: "Да кто он был без нашей семьи?". Мне было забавно это слышать. Всегда есть кто-то, кто помогает сдвинуться. Мое мнение о нем как о профессионале: наверное, это очень цепкий, хваткий предприниматель. Это не вопрос принципов, а вопрос такой беспринципности капитала. Здесь абсолютно своя партия, своя игра. Этому человеку не нужны партнеры. И именно в политике это помешает».

На конец мая состояние Дональда Трампа оценивается в $5,5 млрд — вдвое больше чем годом ранее. Как президент США, он получает $400 тыс. в год и $50 тыс. на служебные расходы. Только во время предвыборной кампании Трамп заработал $7 млрд на продаже брендированных товаров: кроссовок, часов, одеколона, гитар и даже Библии. Сейчас в портфеле семьи доли в более 500 компаний, и Трамп не будет останавливаться, считает руководитель брендингового агентства и бывший менеджер казино Трампа Станислав Кауфман: «Трамп зарабатывает на всем. Я как маркетолог оцениваю криптовалюту — она очень близка к шоу-бизнесу. А Трамп, он и есть шоу-бизнес. Президент США профессии строитель, девелопер. Это тот человек, который не просто строит дома, он строит империю. Если Трамп занялся криптовалютой, если он включился в шоу-бизнес, решил сделать свою телевизионную программу, то он будет делать империю. И это как раз отличает его от многих политиков».

Стало известно, что Amazon Prime Video снимет биографический фильм о первой леди. Об этом сообщил Джефф Безос. Он заплатил $40 млн, из которых $28 млн пошли напрямую Меланье Трамп.

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Екатерина Вихарева, Валерия Калинина