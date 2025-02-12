$Trump упал и встать не может

Инвесторы, вложившиеся в мемкойн Трампа, оказались в убытке на $2 млрд. The New York Times пишет, что в числе пострадавших больше 800 тыс. владельцев криптокошельков. Монета имени американского президента сейчас торгуется на уровне $17, это в четыре раза меньше пиковых значений в $75. Но потери фиксируют только самые медлительные, говорят эксперты. Те, кто отыгрывал позиции быстро, остались в плюсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephen Lew-Imagn Images / Reuters Фото: Stephen Lew-Imagn Images / Reuters

Лучшие сделки заключили те, кто торговал в первые три дня запуска, когда будущий президент активно разгонял тему криптовалют, говорит основатель сервиса по легализации криптоактивов Bitnalog Дмитрий Мачихин: «Всегда все развивается с мемами по одному сценарию: выходит монета, привлекает к себе большую аудиторию, на хайпе ее все покупают. Потом, когда спадает инфоповод, все продают. В этом суть. Так что нельзя сказать, что люди не были к этому готовы.

Этим занимается специальная команда, в задачи которой входит разгонять подобные акции. Естественно, чтобы зарабатывать, иначе никак, и у них это получается. Сам Трамп и его семья тут ни при чем.

Да, они выгодоприобретатели, они бренд, но они не мозговой центр, который сидит и генерит эти идеи, я вас уверяю. Есть команда, которая делает свою работу, и токены $Trump и $Melania они отработали очень хорошо».

Начало февраля было временем потрясения для криптовалют, напоминают аналитики. Многие связывают это с объявлением торговой войны. После того как Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Канады, Китая и Мексики, котировки стали падать. Альткойны потеряли до 40%, а мемкойны, в том числе и $Trump, подешевели на 80%. Инвесторы активно выходили из этих активов и перекладывали деньги в другие.

Даже когда эти пошлины были отменены, возврата к прежним котировкам не произошло. Ждать новой волны роста монеты Трампа не стоит, полагает основатель инвестиционной платформы Finmuster Сергей Урескул: «Мы видели космический рост этого мемкойна в тысячи процентов, это происходило в течение одного дня. Отсюда у меня прямая корреляция: чем быстрее токен растет, тем быстрее, вероятно, этот мемкойн упадет. С крайне высокой степенью вероятности цена $Trump будет дальше снижаться, потому что ликвидность уже упала, потери большинством инвесторов уже зафиксированы. Более того, эта ликвидность уже перешла в том числе в другие активы, по трендам рынка понятно, что эти деньги перекладываются».

По данным аналитического сервиса Chainalysis, любопытная сделка состоялась всего через две минуты после того, как Трамп опубликовал в соцсетях новость о выпуске собственной криптовалюты. Тогда неизвестный инвестор купил 6 млн монет всего за 18 центов за штуку. Через два дня он вышел из игры с прибылью в $110 млн.

Инвестор, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов, который и сам купил $Trump в первые же часы появления монеты, верит, что на этом активе можно еще заработать в течение ближайших месяцев: «В любом случае ранние инвесторы не потерпели катастрофы, даже если ничего не продавали. Естественно, если вы имеете дело с мемкойнами, и у вас позиция идет в плюс, то я остаюсь сторонником того, что нужно ее жестоко фиксировать. Не щадить, не влюбляться в этот актив. Сделали плюс 100%, забрали вложенное — все, теперь вы уже не можете потерять на этом деньги.

Я не считаю, что конкретно мемкойн Трампа умрет. Я убежден, что Трамп — это человек, который одержим победами и мнением других людей о нем. Если его имя у всего криптосообщества будет всегда ассоциироваться с мемкойном, который обвалился в нули, и это позор, то, скорее всего, Трампа это будет беспокоить. Учитывая его банальные инфлюенсерские возможности, чего ему стоит просто написать Илону Маску, что трампкойн — это классно, и токен после этого вырастет в несколько раз. То есть они могут влиять на рынок, по сути, манипулировать рынком, но опосредованно.

Я думаю, это то, что будет происходить, от текущих депрессивных значений мемкойн Трампа на горизонте этого года вполне может неплохо отскочить».

Трамп сообщил о запуске своей криптовалюты 18 января. За первые сутки объем торгов мемкойна превысил $11 млрд. Затем о запуске своего койна $Melania сообщила и жена Трампа. На финансовом рынке к этому отнеслись негативно. Агентство Bloomberg выразило мнение, что запуск токенов Трампом и его женой наносит репутационный ущерб криптоиндустрии. Сейчас появился мемкойн имени Маска. Его запустил отец Илона Эррол. Монета называется Musk It, сообщает издание Fortune. С ее помощью бизнесмен планирует привлечь примерно $200 млн для основания аналитического центра. Газета уточняет, что сам Илон Маск не связан с этой криптовалютой.

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Светлана Белова