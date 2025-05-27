Территорию для строительства участка ШМСД подготовят за 8 млрд рублей

Акционерное общество «ЗСД» ищет подрядчика по подготовке территории от Союзного проспекта до КАД для возведения Широтной магистрали (ШМСД). Конкурс объявили 26 мая, стоимость — 8,6 млрд рублей.

В техническом задании указано, что победитель конкурса должен разработать до 31 октября 2027 года рабочую документацию и подготовить все необходимое для стройки. Протяженность участка составит 6,5 км, его должны ввести в эксплуатацию в 2031 году.

Отметим, что Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект подготовки строительства участка еще в апреле. Проектная документация для самого ШМСД сейчас корректируется за 400 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Смольный согласовал изменения в проект планировки территории второго этапа ШМСД — от Витебского до Союзного проспекта с мостом через Неву. Разводная переправа начнет работу раньше завершения строительства самой магистрали.

Андрей Маркелов