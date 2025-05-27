Дело в отношении директора нижегородской кадетской школы передали в суд

Уголовное дело в отношении директора «Нижегородской кадетской школы имени героя России Гурова Игоря Владимировича», обвиняемой в превышении должностных полномочий (п. «е» ч.3 ст.286 УК РФ), передали в суд. Об этом сообщили в Ленинском райсуде Нижнего Новгорода 26 мая.

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Следствие полагает, что с 5 июля 2024 по 5 марта 2025 года она незаконно получила от подчиненных 390 тыс. руб., выписанных в качестве премий, для использования на личные нужды.

Как писал «Ъ-Приволжье», руководителя школы Ольгу Кудасову задержали в марте. Изначально сумму ущерба оценивали в 100 тыс. руб. От занимаемой должности обвиняемую отстранили.

Галина Шамберина