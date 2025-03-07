Директора нижегородской кадетской школы подозревают в выдаче незаконных премий

Директора госучреждения «Нижегородская кадетская школа имени Героя России Гурова Игоря Владимировича» подозревают в превышении полномочий. Как сообщили областном СУ СКР, на руководителя школы в Ленинском районе Нижнего Новгорода завели дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с декабря 2023 по февраль 2025 года подозреваемая безосновательно выписывала сотрудникам премии, которые в последующем обращала в свою пользу. Сумму ущерба оценивают в 100 тыс. руб. Расследование продолжается, в том числе следователи устанавливают иные эпизоды преступной деятельности.

По информации с сайта учреждения, его директор Ольга Кудасова преподает в школе основы безопасности и защиты Родины, а также основы духовно-нравственной культуры народов России.

В областном минобразования комментировать возбуждение уголовного дела не стали.

Галина Шамберина