Путин отметил важность дискуссий о демографии в России

Президент России Владимир Путин заявил о важности обсуждений вопросов демографического развития и укрепления здоровья граждан. По его мнению, это фундаментальные показатели, которым государство должно уделять внимание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Темы, заявленные в повестке форума, имеют, без преувеличения, общенациональное значение»,— сказал господин Путин на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» (цитата по сайту Кремля).

Он предложил участникам форума озвучить конкретные инициативы для повышения демографических показателей и укрепления здоровья россиян. По словам господина Путина, предложения будут учтены в работе органов власти, учреждений здравоохранения, образования и культуры, а также в средствах массовой информации.

По данным Росстата, в 2024 году число родившихся детей сократилось на 3,4% и составило 1,222 млн. Коэффициент рождаемости — число родившихся на 1 тыс. человек — в тот же год снизился до 8,4 с 8,7 в 2023 году. Число рождений продолжает сокращаться, несмотря на рост инвестиций государства в различные демографические мероприятия — индексацию материнского капитала, введение единовременных выплат беременным школьницам в некоторых регионах России и другие меры.

Подробнее — в материале «Естественная убыль пошла в рост».

Екатерина Отрашкевич