Медианная цена за «квадрат» в новостройке Казани выросла до 243 тыс. руб.
Медианная цена кв. м жилья в новостройке в Казани в мае составила 243 тыс. руб. Об этом сообщают аналитики «Яндекс Недвижимость».
Медианная цена за «квадрат» в новостройке Казани выросла до 243 тыс. руб.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Это на 1,3% выше, чем в апреле. При этом объем доступных предложений снизился на 0,5% за месяц.
Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке в мае составила 12,7 млн руб., а средняя площадь такого жилья — 55,5 кв. м.
Ранее сообщалось, что медианная стоимость аренды квартир в Казани по итогам марта 2025 года составила 45 тыс. руб.