Медианная цена кв. м жилья в новостройке в Казани в мае составила 243 тыс. руб. Об этом сообщают аналитики «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Медианная цена за «квадрат» в новостройке Казани выросла до 243 тыс. руб.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Медианная цена за «квадрат» в новостройке Казани выросла до 243 тыс. руб.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Это на 1,3% выше, чем в апреле. При этом объем доступных предложений снизился на 0,5% за месяц.

Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке в мае составила 12,7 млн руб., а средняя площадь такого жилья — 55,5 кв. м.

Ранее сообщалось, что медианная стоимость аренды квартир в Казани по итогам марта 2025 года составила 45 тыс. руб.

Дарья Сайфиева