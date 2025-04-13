Медианная стоимость аренды квартир в Казани по итогам марта 2025 года составила 45 тыс. руб., показав снижение на 9,7% за квартал. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость аренды квартир в Казани снизилась на 9,7% за квартал

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Стоимость аренды квартир в Казани снизилась на 9,7% за квартал

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Студии в городе предлагаются по цене от 17 тыс. до 95 тыс. рублей. Этот тип жилья часто оказывается дороже однокомнатных квартир, что объясняется преобладанием студий в новостройках, тогда как однокомнатные квартиры представлены как в новом, так и в старом жилом фонде.

Медианная ставка для однокомнатных квартир достигла 38 тыс. руб., показав рост на 1,7% по сравнению с февралем, но снижение на 5,6% относительно конца декабря 2024 года. Предложение таких квартир сократилось на 4,4% за месяц, но выросло в 2 раза за квартал.

Рынок двухкомнатных квартир сохранил медианную стоимость на уровне 50 тыс. руб. без изменений как в месячном, так и в квартальном выражении. Количество доступных вариантов увеличилось на 1,4% за месяц и в 1,7 раза за квартал.

Сектор трехкомнатных квартир демонстрирует медианную стоимость 75 тыс. руб. со незначительным снижением на 0,1% за месяц и более заметным падением на 6,2% за квартал. Предложение увеличилось на 2,4% за месяц и в 1,7 раза за квартал.

Влас Северин