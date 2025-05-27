Жительницу Сочи будут судить за фиктивную регистрацию террориста из «Крокуса»

В Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая обвиняется в фиктивной постановке на учет гражданина Таджикистана. Впоследствии приезжий совершил террористический акт в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источников «Ъ», нелегальный жилец, зарегистрированный в Сочи, был причастен к нападению террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта 2024 года.

В ходе расследования уголовного дела о террористическом акте сотрудники полиции выяснили, что гражданин Таджикистана заплатил жительнице Сочи за фиктивное оформление регистрационного учета в принадлежащем ей доме. На самом деле у гражданки не было намерения и возможности предоставить площадь для проживания мигранта.

В настоящее время уголовное дело в отношении жительницы Сочи направлено в суд. В случае признания виновной в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации (ст. 322.3 УК РФ) ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В результате террористической атаки на «Крокус Сити Холл» погибли 145 человек. По обвинению в причастности к совершению теракта привлекаются 27 человек, непосредственными исполнителями являются 4 граждан Таджикистана. В настоящее время фигуранты знакомятся с материалами дела, после чего оно будет передано в суд.

Анна Перова, Краснодар