За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 188 боеприпасами, в том числе с беспилотников. Об этом сообщил в ежедневной сводке обстрелов губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате были ранены четверо мирных жителей, в ряде населенных пунктов установлены разрушения домов, машин, коммерческих и инфраструктурных объектов.

Над Алексеевским округом система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа.

В Белгороде после падения обломков сбитого дрона повреждено остекление в двух квартирах двух многоквартирных домов, также повреждены два автомобиля.

В Белгородском районе поселки Дубовое, Малиновка, Октябрьский, Разумное, села Наумовка, Николаевка, Отрадное, Петровка и Черемошное были обстреляны со стороны Украины пятью боеприпасами и атакованы 11 БПЛА, девять из которых были сбиты системой ПВО. В поселке Октябрьский повреждены грузовой автомобиль и прицеп, в селе Отрадное — легковой автомобиль.

В Борисовском районе два беспилотника ударили по участку дороги Белгород — Грайворон — Козинка и повредили спецтехнику и две машины. Находившаяся внутри одной из них мирная жительница была ранена.

В Валуйском округе по городу Валуйки, поселку Дальний, селам Борки и Карабаново ВСУ выпустили один боеприпас и 13 дронов, из которых 12 подавили и сбили. Вчера в округе произошло аварийное отключение электроэнергии, ее подача уже восстановлена. Ночью в Валуйках загорелась кровля здания коммерческого объекта, огонь ликвидирован.

В Волоконовском районе БПЛА атаковал хутор Екатериновка.

В Грайворонском округе по городу Грайворону, поеёлку Горьковский, селам Головчино, Дроновка и Замостье выпустили семь боеприпасов и 12 БПЛА, два из них сбиты. В Грайвороне в результате детонации дрона на территории коммерческого объекта пострадала мирная жительница. В городе повреждены три машины. В селе Замостье поврежден инфраструктурный объект связи.

Над Губкинским горокругом система ПВО сбила 12 дронов самолетного типа. Поврежден частный дом.

Над Корочанским районом ПВО уничтожила 27 БПЛА.

Над Красногвардейским районом сбиты два беспилотника.

В Краснояружском районе поселки Задорожный, Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и хутор Высокий подверглись девяти обстрелам, в ходе которых выпущено 58 боеприпасов. Также эти населенные пункты атаковали четыре беспилотника. На хуторе Высокий повреждена ЛЭП.

Над Новооскольским округом ПВО сбила восемь БПЛА самолетного типа.

Над Прохоровским районом ликвидировано четыре беспилотника самолетного типа.

Над Ракитянским районом сбит один дрон.

Над Старооскольским горокругом система ПВО сбила один беспилотник.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Дмитриевка, Муром, Нежеголь и Ржевка выпустили четыре снаряда в ходе двух обстрелов, совершены атаки 13 БПЛА, семь из них подавили и сбили. В Шебекине от удара FPV-дрона ранение получили супруги. В городе повреждены две машины, частный дом и забор. В селе Муром повреждения получили соцобъект и два частных дома.

Вчера Вячеслав Гладков сообщал, что за предыдущие сутки ВСУ ударили по Белгородской области как минимум 120 боеприпасами. Пострадавших не было установлено, однако в нескольких населенных пунктах фиксировался ряд разрушений.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова