За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 188 боеприпасами
За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 188 боеприпасами, в том числе с беспилотников. Об этом сообщил в ежедневной сводке обстрелов губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате были ранены четверо мирных жителей, в ряде населенных пунктов установлены разрушения домов, машин, коммерческих и инфраструктурных объектов.
- Над Алексеевским округом система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа.
- В Белгороде после падения обломков сбитого дрона повреждено остекление в двух квартирах двух многоквартирных домов, также повреждены два автомобиля.
- В Белгородском районе поселки Дубовое, Малиновка, Октябрьский, Разумное, села Наумовка, Николаевка, Отрадное, Петровка и Черемошное были обстреляны со стороны Украины пятью боеприпасами и атакованы 11 БПЛА, девять из которых были сбиты системой ПВО. В поселке Октябрьский повреждены грузовой автомобиль и прицеп, в селе Отрадное — легковой автомобиль.
- В Борисовском районе два беспилотника ударили по участку дороги Белгород — Грайворон — Козинка и повредили спецтехнику и две машины. Находившаяся внутри одной из них мирная жительница была ранена.
- В Валуйском округе по городу Валуйки, поселку Дальний, селам Борки и Карабаново ВСУ выпустили один боеприпас и 13 дронов, из которых 12 подавили и сбили. Вчера в округе произошло аварийное отключение электроэнергии, ее подача уже восстановлена. Ночью в Валуйках загорелась кровля здания коммерческого объекта, огонь ликвидирован.
- В Волоконовском районе БПЛА атаковал хутор Екатериновка.
- В Грайворонском округе по городу Грайворону, поеёлку Горьковский, селам Головчино, Дроновка и Замостье выпустили семь боеприпасов и 12 БПЛА, два из них сбиты. В Грайвороне в результате детонации дрона на территории коммерческого объекта пострадала мирная жительница. В городе повреждены три машины. В селе Замостье поврежден инфраструктурный объект связи.
- Над Губкинским горокругом система ПВО сбила 12 дронов самолетного типа. Поврежден частный дом.
- Над Корочанским районом ПВО уничтожила 27 БПЛА.
- Над Красногвардейским районом сбиты два беспилотника.
- В Краснояружском районе поселки Задорожный, Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и хутор Высокий подверглись девяти обстрелам, в ходе которых выпущено 58 боеприпасов. Также эти населенные пункты атаковали четыре беспилотника. На хуторе Высокий повреждена ЛЭП.
- Над Новооскольским округом ПВО сбила восемь БПЛА самолетного типа.
- Над Прохоровским районом ликвидировано четыре беспилотника самолетного типа.
- Над Ракитянским районом сбит один дрон.
- Над Старооскольским горокругом система ПВО сбила один беспилотник.
- В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Дмитриевка, Муром, Нежеголь и Ржевка выпустили четыре снаряда в ходе двух обстрелов, совершены атаки 13 БПЛА, семь из них подавили и сбили. В Шебекине от удара FPV-дрона ранение получили супруги. В городе повреждены две машины, частный дом и забор. В селе Муром повреждения получили соцобъект и два частных дома.
Вчера Вячеслав Гладков сообщал, что за предыдущие сутки ВСУ ударили по Белгородской области как минимум 120 боеприпасами. Пострадавших не было установлено, однако в нескольких населенных пунктах фиксировался ряд разрушений.
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