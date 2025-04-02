Полиция пресекла поездки молодых зацеперов на поездах в Петербурге

Транспортная полиция нашла подростков, которые находились в опасной близости от движущихся поездов, сообщает пресс-служба ведомства 2 апреля.

Было установлено, что молодые люди цеплялись за последние вагоны поездов и катались между станциями.

Нарушителей порядка доставили в отдел и провели профилактическую беседу. Родителей подростков оштрафовали.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржец после конфликта с соседкой из-за шума выстрелил в пол из сигнального пистолета.

Андрей Маркелов