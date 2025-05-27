Экс-вице-губернатор Кубани обвиняется в приемке некачественного ремонта школы

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко обвиняется в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями при капитальном ремонте школы №3 в Геническе Херсонской области. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на подробности дела кубанского экс-чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным следствия, в декабре 2023 года Александр Нестеренко, будучи директором Главного управления строительства Краснодарского края (ГУСКК), подписал акт приема работ у подрядчика НАО «Региональная строительная компания», несмотря на многочисленные недоделки, низкое качество и использование более дешевых материалов, чем предусматривал контракт.

Общая стоимость ремонтных работ составляла 300 млн руб., а предварительный ущерб оценивается в 27 млн руб. Точная сумма уточняется в ходе экспертизы.

Согласно версии обвинения, чиновник завизировал документы с недостоверными сведениями, чтобы создать впечатление успешного выполнения проекта и избежать проблем из-за возможного срыва сроков контракта.

В июне 2024 года фигурант был повышен до заместителя главы Краснодарского края по вопросам строительства. Через месяц губернатор Вениамин Кондратьев объявил о завершении капремонта школ в Геническе. Сроки и качество выполненных работ публично не обсуждались

Вместе с тем предшественник Александра Нестеренко на посту вице-губернатора Сергей Власов уже находился под стражей по обвинению во взяточничестве. По данным следствия, директор РСК Василий Хейман передал Власову 3 млн руб. за покровительство, зная о низком качестве выполненных работ.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями) в отношении Александра Нестеренко расследует УФСБ России по Краснодарскому краю. Обвиняемый признал вину. 24 мая 2025 года суд в Краснодаре избрал для экс-чиновника меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.