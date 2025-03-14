Суд в Краснодаре начал рассматривать дело бывшего вице-губернатора Власова

Как стало известно «Ъ-Кубань», Первомайский районный суд Краснодара приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Судебное заседание назначено на 19 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Уголовное дело в отношении Сергея Власова возбудили 5 июня 2024 года. Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы сообщала, что господин Власов, занимая должность заместителя губернатора Краснодарского края, получил взятку за общее покровительство и попустительство по службе.

Сергей Власов с апреля 2020 года работал в главном управлении строительства Краснодарского края. В декабре 2021 года возглавил ведомство. С марта 2022 года руководил департаментом строительства Краснодарского края, 1 декабря 2022 года стал вице-губернатором. В мае 2024 года стало известно, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение, освобождающее его заместителя Сергея Власова от должности.

Санкция ч. 6 ст. 290 УК РФ предусматривает наказания в виде штрафа в размере от 80-кратной до 100 кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Наталья Решетняк