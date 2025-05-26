Кубанский чиновник злоупотребил на новых территориях

“Ъ” узнал подробности уголовного преследования бывшего вице-губернатора Кубани Александра Нестеренко, задержанного 22 мая. По мнению следствия, чиновник, руководя Главным управлением строительства Краснодарского края, хотел приукрасить итоги своей работы и не стал предъявлять строителям претензии по поводу низкого качества капремонта школы в Геническе Херсонской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-губернатор Кубани Александр Нестеренко

Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Бывший вице-губернатор Кубани Александр Нестеренко

Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края

Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле в отношении бывшего заместителя главы Краснодарского края Александра Нестеренко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), идет речь о капитальном ремонте средней школы №3 в городе Геническе Херсонской области. Общая стоимость работ составляла 300 млн руб., нанесенный преступлением ущерб предварительно оценен в 27 млн руб. Сумма уточняется в ходе экспертизы, сообщил собеседник “Ъ” в правоохранительных органах.

Ранее “Ъ” сообщал, что Краснодарский край шефствует над Херсонской областью, организуя строительство и капитальный ремонт социальных объектов в новом регионе РФ. В качестве заказчика в проектах выступает государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (ГКУ ГУСКК). Генеральным подрядчиком являлось НАО «Региональная строительная компания (РСК)».

В июле 2023 года временная гражданская администрация Херсонской области сообщила о том, что строители из Краснодарского края приступили к капитальному ремонту школ №3 и №4 в Геническе. «Мы гарантируем, что все объекты будут готовы в срок. Ученики Херсонской области будут приятно удивлены, когда придут на занятия в свои отремонтированные классы»,— такое заявление представителя ГУСКК привела временная гражданская администрация региона в своем Telegram-канале.

В декабре 2023 года, как и было предусмотрено контрактом, тогдашний директор ГУСКК Александр Нестеренко подписал акт приема у компании РСК работ по объекту «Геническая школа №3». При этом в здании общеобразовательной школы оставалось большое количество недоделок, качество выполненных работ было низким, использованные стройматериалы оказались более дешевыми, чем требовалось по контракту. Однако руководитель ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» Нестеренко завизировал документы, содержавшие недостоверные сведения, чтобы создать впечатление успешной работы и избежать неприятностей по службе в случае срыва сроков выполнения контракта.

На первых порах казалось, что усилия Александра Нестеренко увенчались успехом — в июне 2024 года чиновник пошел на повышение, его назначили заместителем главы Краснодарского края по вопросам строительства.

Спустя месяц губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о том, что капремонт школ в Геническе завершен, при этом сроки и качество выполненных работ публично не обсуждались. В тот момент предшественник господина Нестеренко на посту вице-губернатора Сергей Власов уже находился под стражей по обвинению во взяточничестве. В ходе расследования были выявлены факты серьезных нарушений в строительных проектах в Херсонской области. По версии обвинения, директор РСК Василий Хейман передал Сергею Власову 3 млн руб. за общее покровительство, зная о том, что качество выполненных его компанией работ оставляет желать лучшего.

Уголовное дело в отношении Александра Нестеренко расследует Управление ФСБ России по Краснодарскому краю, обвиняемый признал вину. В минувшую субботу, 24 мая, суд в Краснодаре избрал в отношении экс-чиновника меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца.

Анна Перова, Краснодар