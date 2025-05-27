WSJ: Трамп обдумывает возможность ввести санкции против РФ на этой неделе

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе. Он разочарован действиями президента России Владимира Путина, а также медленным темпом мирных переговоров. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с мыслями господина Трампа на этот счет.

По словам собеседников издания, ограничения скорее всего не будут включать новые банковские санкции. Однако обсуждаются другие варианты давления на Владимира Путина с целью заставить его пойти на уступки за столом переговоров, в том числе на 30-дневное прекращение огня. Источники газеты отметили, что Дональд Трамп также может решить не вводить новые санкции.

В понедельник Дональд Трамп заявил, что недоволен президентом России Владимиром Путиным, добавив, что с ним «что-то случилось». Причиной такого комментария стали удары России по объектам Украины за день до этого. Господин Трамп добавил, рассматривает возможность введения санкций против РФ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональда Трампа отворачивают от России».