Рынок проиндексировал риторику

Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) впервые с начала апреля опустился ниже уровня 2700 пунктов. Снижение фондового индикаторы продолжается уже две недели, за это время он потерял почти 8%. В последние дни основным негативным фактором для российского рынка является геополитика, в частности агрессивные заявления зарубежных лидеров. Кроме того, давление оказывают укрепление рубля и отказ некоторых крупных эмитентов от выплаты дивидендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На торгах 26 мая индекс Московской биржи впервые за полтора месяца опустился ниже уровня 2700 пунктов. По итогам основной сессии он остановился на отметке 2699,94 пункта, потеряв за день 2,5%. Почти непрерывное снижение фондового индикатора продолжается уже две недели, за это время он потерял почти 8%. Наиболее ликвидные российские акции потеряли в цене 1,7–4,8%. Впрочем, активность инвесторов остается невысокой. Объем торгов акциями из индекса IMOEX составил чуть более 48 млрд руб. Причем с начала месяца он не поднимался выше 100 млрд руб., тогда как в апреле регулярно превышал этот уровень.

Участники рынка основным негативным фактором называют геополитику. В частности, поводом снижения индекса 26 мая послужили два события: президент США Дональд Трамп в очередной раз высказал недовольство действиями президента РФ Владимира Путина в отношении разрешения украинского конфликта. Кроме того, германские СМИ опубликовали заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений Британией, Францией, Германией и США на поставку дальнобойного оружия, которое можно применять по территории РФ. Руководитель направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин считает, что все это заставляет инвесторов пересматривать риски новых возможных санкций, а также вероятность скорой нормализации отношений между Россией и западными странами. «Не исключаю, что многие, кто делали ставку вокруг улучшения геополитики, сейчас продают акции»,— отмечает и аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Иван Ефанов.

Кроме того, влияющим на падение рынка российских акций, является разочарование инвесторов из-за отказа эмитентов широкого спектра отраслей от выплаты дивидендов от прибыли за 2024 год. Помимо «Газпрома» отказались от выплат металлургические (ММК, НЛМК, «Северсталь»), энергетические («Россети», «Россети Юг»), машиностроительные (КамАЗ), добывающие (АЛРОСА, «Селигдар»), транспортные («Совкомфлот»), высокотехнологичные («Группа Позитив») компании, а также девелоперы («Самолет», ПИК) и ритейлеры («Магнит», «Лента»). Ранее большинство из них выплачивали дивиденды, причем некоторые эмитенты, в частности «Северсталь», делали это раз в квартал. Как поясняет инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев, на компании «давят высокие процентные ставки, что заставляет эмитентов пересматривать дивидендные планы». По мнению директора аналитического департамента БК «Регион» Валерия Вайсберга, «вслед за фиксацией реестров эмитентов, акционеры которых одобрили выплаты, рынок будет проседать еще глубже».

Василий Карпунин отмечает, что давление на российский рынок акций оказывает и продолжающееся укрепление рубля. «Это оказывает негативное влияние на акции экспортеров и сырьевые компании, которые составляют 60% индекса Московской биржи»,— отмечает эксперт. На внебиржевом рынке курс доллара остается ниже 80 руб./$, вблизи двухлетнего минимума. С начала года американская валюта подешевела на 24%.

Эксперты дают пессимистичный прогноз относительно дальнейшей динамики индекса. Станислав Клещев полагает, что индекс IMOEX продолжит движение к 2600 пунктам, Иван Ефанов считает, что к концу месяца индекс будет находиться в диапазоне 2560–2750 пунктов. Одним из драйверов для восстановления индекса «могло бы стать ослабление рубля или явное смягчение риторики ЦБ на заседании 6 июня», считает Василий Карпунин. Однако, как указывает господин Клещев, «если же рынок не получит ожидаемого сигнала о смягчении позиции ЦБ, не исключаем обновления годового минимума» по индексу Московской биржи.

Андрей Ковалёв