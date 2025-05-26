УНИКС повел в серии за третье место Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани»

Казанский баскетбольный клуб УНИКС на домашнем паркете обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ.

Матч завершился со счетом 97:90. Больше всего очков набрал баскетболист «Локомотива» Кливленд Антониус (23). Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Акун-Перселл Девон. В его активе 17 очков.

УНИКС повел в серии до трех побед — 1:0. Второй матч противостояния пройдет 28 мая в Казани.

За победу в чемпионате поборются петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Финальная серия до четырех побед стартует 27 мая в Санкт-Петербурге.

Таисия Орлова