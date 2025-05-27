Маркетплейсы обогнали «Яндекс» по стоимости привлечения клиентов в сегменте DIY

Один из ключевых показателей при оценке рекламных кампаний — CPA (цена привлечения) — в сегменте DIY вырос на маркетплейсах за первый квартал на 102%. Это следует из отчета E-Promo Group, с которым ознакомился «Ъ». При этом в «Яндекс (MOEX: YDEX) Директе» цена онлайн-заказов снизилась на 2–25%.

На Ozon CPA в DIY впервые превысила показатель «Яндекс Директа» на 58%. В январе—марте цена привлечения для производителей мебели, стройматериалов и товаров для дома выросла на 102% в годовом выражении. В «Яндекс Директе», напротив, зафиксировано снижение: на 2% в брендовом поиске и на 25% в других кампаниях.

Эксперты связывают рост CPA на маркетплейсах с перетоком аудитории в регионы и увеличением присутствия зарубежных производителей.

По данным АКИТ, в I квартале россияне потратили 407 млрд руб. на онлайн-покупки товаров для дома и мебели. Рост конкуренции также объясняется развитием логистики и увеличением доли регионов в e-commerce (76% оборота).

В SA Media подтверждают инфляцию CPA на маркетплейсах, но отмечают, что говорить о дефляции на всем рынке рано. В Ozon и «Яндексе» на запрос «Ъ» не ответили.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Реклама своими руками».