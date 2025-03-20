Маркетплейсы контрафактом полнятся

Почти половина россиян опасается наткнуться на контрафакт на маркетплейсах. Согласно опросу исследовательской компании Prognosis, еще более 55% клиентов жалуются на несоответствие товаров их описанию. С низким качеством продукции сталкивались около трети покупателей. А тех, кто полностью доволен работой маркетплейсов, всего 4%. При этом в приобретении подделок признались 60% россиян. Ответственность за продажу контрафакта большинство респондентов возлагает на продавца, часть — на сами маркетплейсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Площадки постоянно разрабатывают новые способы защиты от нелицензионных товаров, рассказал представитель Wildberries Дмитрий Борщевский: «С февраля уже работает сервис "Бренды" — это новый механизм, который позволяет официальным представителям торговых марок подтвердить свои права на бренд, усилить контроль над представленностью продукции на маркетплейсе. Если говорить о защите правообладателей, то на Wildberries действует сервис "Цифровой арбитраж". Он позволяет владельцам брендов напрямую связываться с продавцами и проверять документы на товар. Если продавец не может их предоставить, то маркетплейс скрывает такие товары с онлайн-витрины. К тому же Wildberries уже интегрирован с соответствующими реестрами Роспатента и проверяет данные правообладателя через реестр держателей товарных знаков ведомства».

Знание, что продукт контрафактный, не всегда останавливает россиян от покупки. Лишь чуть больше половины потребителей наотрез отказались бы от его приобретения. Нелицензионная продукция зачастую привлекает низкой ценой причем в основном это касается одежды, электроники и обуви. А поддельную косметику, например, готовы купить только 5% россиян. В зависимости от обстоятельств продавцам контрафактных товаров может грозить или штраф, или уголовная ответственность, отмечает старший юрист юридической фирмы «Косенков и Суворов» Василий Хохлов:

«Продавцы, которые пытаются реализовать контрафактный товар, долго вести такой бизнес не смогут. За это у нас предусмотрена ответственность действующим законодательством. Может быть административное нарушение — штраф для юрлиц до 200 тыс. руб. или в размере пятикратной стоимости контрафактной продукции. Плюс такая продукция подлежит изъятию. Кроме того, за продажу контрафакта предусмотрена уголовная ответственность. Чтобы доказать контрафактность товара, потребитель может провести независимую экспертизу. Самое важное — незамедлительно зафиксировать соответствующие признаки».

По данным компании Prognosis, чаще всего контрафакт встречается в косметике и парфюмерии. На них приходится почти половина нелицензионных продуктов. Также нередко покупатели жалуются на подделки в одежде, обуви и электронике. Реже всего с такой проблемой сталкиваются те, кто заказывает на маркетплейсах продукты питания, витамины, БАДы и запчасти. Продажа подделок представляет множество рисков для селлеров, отмечает соосновательница бренда 1753 cosmetics Лана Сосновская-Наленч:

«Если ты везешь вбелую, то у тебя все документы качества, все это есть, это все жестко проверяется на таможне. Если завоз идет обходными путями, то контроль отсутствует. Очень многие даже не задумываются, почему, к примеру, оригинальный шампунь стоит 2 тыс. руб., и кто-нибудь его продает за 500 руб. — конечно, классно же, бутылочка такая же. Кто не разбирается в этом, даже не озадачивается таким вопросом, а почему такая низкая цена, купит. Вот что-то у него пойдет не так, какие-то неприятные моменты после использования. И он что скажет? "Ой, плохой шампунь". Значит, фирма L'Oreal Professionel выпускает плохой шампунь. Если говорить о подделках каких-то брендовых вещей, могут вообще швы разойтись и так далее, а тут вообще возникает прямая угроза здоровью».

В конце февраля в правительство был внесен законопроект о платформенной экономике. Его задача — регулирование работы маркетплейсов. Минэкономразвития предлагает составить единое содержание договоров с продавцами и владельцами ПВЗ и ввести цифровую досудебную систему решения споров. В случае принятия закон вступит в силу в сентябре.

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Валерия Калинина, Далила Цельбель