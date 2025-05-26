Нейросети не допустили до экзаменов

Американские университеты стали возвращаться к письменным экзаменам. Студенты все чаще пользуются искусственным интеллектом, поэтому преподаватели уходят от цифрового формата, пишет The Wall Street Journal. В издании заметили резкий рост продаж синих тетрадей в университетских книжных магазинах. В учебных заведениях прежде их использовали для экзаменов. За год продажи в Университете Флориды выросли на 50%, а в калифорнийском Беркли — почти в два раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Antonio Calanni / AP Фото: Antonio Calanni / AP

Затронет ли тренд российские вузы? Доцент факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Игорь Макаров согласен, что из-за нейросетей формат экзаменов будет меняться: «В принципе университеты к этому постепенно приспосабливаются. В ВШЭ даже был выпущен кодекс этики в области использования искусственного интеллекта, в котором, с одной стороны, обозначается, что он должен применяться в учебном процессе, с другой, прописаны некоторые принципы работы с ним, в частности, принцип открытости. То есть студент или преподаватель должны это прямо указывать с обозначением той части работы, которая была решена с помощью ИИ. Некоторые виды контроля, которые ранее широко использовались в вузах, например, эссе, рефераты, с учетом расширения использования искусственного интеллекта, постепенно теряют не то чтобы смысл, но прежнее значение.

В целом мы двигаемся к тому, чтобы было больше устных экзаменов, с одной стороны. С другой, чтобы письменные формы контроля, такие как тексты, те же эссе, все-таки были нацелены на некоторый критический анализ и решение некоторых проблемных вопросов.

Речь о форматах, которые позволяют гораздо проще определить вклад студента, чем если это, скажем, реферат, основанный на обзоре литературы, который искусственный интеллект выполняет без какого-либо труда».

При этом от письменных экзаменов часть российских вузов не отказывалась изначально. Преподаватели Высшей школы экономики и РГГУ подтвердили, что все еще пользуются такой практикой. В частности, об этом “Ъ FM” рассказал советник ректора РГГУ Александр Безбородов: «Есть программа "Антиплагиат", которая очень серьезно совершенствуется. После загрузки текста она показывает, что там кто наделал. Это от диссертаций идет, их также можно использовать и на стадиях контроля. А если систему кто-то обманывает, то мы это видим.

Специалист, профессионал сляпанную искусственным интеллектом работу от реальной отличит. И у нас есть на бумажных носителях тексты. Бумагу никто не отменял. Наши студенты работы в таком формате сдают, причем нередко там толковые вещи».

Проводить экзамены только на бумаге преподавателям нет смысла, поскольку студент в любом случае будет обращаться к нейросетям, считает проректор по учебной работе Дальневосточного федерального университета Елена Гаффорова: «Это, конечно, вызов для педагогического сообщества, потому что перестроиться прежде всего надо нам. Было бы слишком простой задачей работать не в цифровой среде, а в бумажной. Но мы столкнемся с каналом передачи информации, который не заметим на экзамене. Все равно где-нибудь будет использоваться обработанная нейросетью информация, которую студент просто перенесет на лист. Скорее всего, надо менять сам формат экзамена, в большей степени отдавая предпочтение не итоговым вариантам проверки знаний, а наблюдая во время обучения за ребятами, давая им больше практической деятельности, проектной работы, больше уделять внимание рефлексии при разработке требований. То есть проверять, насколько студент не просто воспроизводит информацию, а имеет собственное представление о тех или иных явлениях или из той или иной области знаний».

The Wall Street Journal отмечает, что популярность нейросетей у американских студентов подтверждает статистика. Так, летом количество запросов в ChatGPT снижается.

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Егор Парфенов