Интеллект в помощь

Искусственный интеллект перестал быть фантастикой, он часть повседневной жизни, в том числе в сфере образования. «Яндекс» активно внедряет ИИ-технологии в образование, чтобы студенты могли эффективнее готовиться к экзаменам с помощью нейросетей, а преподаватели и научные сотрудники — учить и проводить исследования. О том, как работают ИИ-помощники для учебы, какие технологии создают выпускники образовательных программ «Яндекса», что будут изучать студенты первого в стране ИИ-бакалавриата AI360 и какие вызовы ждут нас в эпоху AI Native, рассказала директор «Яндекс Образования» Дарья Козлова в интервью для «Ъ-Науки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор «Яндекс Образование» Дарья Козлова.

Фото: «Яндекс Образование» Директор «Яндекс Образование» Дарья Козлова.

Фото: «Яндекс Образование»

— В ходе Конгресса молодых ученых одна из дискуссий была посвящена новой концепции образования — AI Native. Что такое AI Native и в чем глобальная цель «Яндекса» в целом и «Яндекс Образования» в частности в эту эпоху?

— Эпоха AI Native — это время, когда технологии искусственного интеллекта стали естественной частью нашей повседневной жизни. Мы наблюдаем тот же масштабный сдвиг, что и при появлении станка Гутенберга или интернета. Искусственный интеллект больше не воспринимается как нечто революционное, особенно среди студентов. Для них это уже привычный инструмент, как компьютер или смартфон.

Для образования это одновременно вызов и возможность. Как и любая новая технология, ИИ требует перестройки подходов к обучению. Например, нужно выработать методы взаимодействия с ИИ-компаньонами и научить студентов работать с нейросетями. В то же время ИИ дает уникальную возможность персонализировать образование для каждого учащегося.

Наша глобальная цель в «Яндексе» не просто внедрять ИИ-технологии в продукты и сервисы, но и помогать обществу адаптироваться к новой реальности. Сегодня YandexGPT используется в 20 сервисах компании, включая «Алису» и «Поиск». В образовании же мы ставим задачу не просто создавать инструменты, но и помогать студентам и преподавателям находить новые возможности.

— Какие возможности и риски вы видите в использовании ИИ в сфере образования? И какова роль крупных технологических компаний во внедрении ИИ в обучение?

— Одним из главных преимуществ ИИ является возможность сделать образование доступным и персонализированным. Например, благодаря YandexGPT студенты могут получить разъяснения сложных тем в любое время, а преподаватели — автоматизировать рутинные задачи. В «Яндекс Практикуме» функции «Уточнить у нейросети» и «Краткий пересказ» уже стали неотъемлемой частью обучения. Более трети студентов используют их регулярно.

Однако быстрое внедрение ИИ у некоторых вызывает опасения. Один из мифов заключается в том, что из-за нейросетей студенты перестанут, например, самостоятельно писать эссе или решать задачи. На самом деле это скорее вопрос правильной интеграции технологий. ИИ может стать проводником в обучении, помогая ученикам развивать навыки анализа, критического мышления и работы с большими объемами данных.

Роль бигтехов в процессе внедрения ИИ в образование огромна. Я уверена, что без их участия в образовании невозможно подготовить профессионалов, которые смогут успешно развивать карьеру после вуза. Они должны быть готовы к созданию нового мира ИТ и ИИ. Мы отлично понимаем, что инвестиции в образование — это наша ответственность, и действуем проактивно. Например, мы создали гайды по работе с GPT для преподавателей и студентов, чтобы помочь им освоить новые инструменты. Уже тысячи учителей и школьников воспользовались нашими материалами.

— «Яндекс» анонсировал создание ИИ-помощников для школьников, студентов и преподавателей. Какие возможности они дают и какие технологии лежат в основе этих инструментов?

— Наши ИИ-помощники базируются на больших языковых моделях, таких как YandexGPT. Мы начали с самых насущных задач: помощи в подготовке к ЕГЭ по информатике и разъяснения ошибок в коде. Например, школьники могут загрузить задачу или фотографию, а ИИ не просто подскажет решение, а задаст серию наводящих вопросов, помогающих решить задачу и лучше усвоить материал. Инструмент для подготовки к ЕГЭ по информатике был запущен ровно год назад, и в 2024 году 85% учащихся, сдававших экзамен, воспользовались им. Это 100 тыс. школьников. Так что ИИ-помощники очень востребованы.

Сейчас мы развиваем целую линейку ИИ-компаньонов для школьников, студентов и преподавателей. Например, ИИ-помощник по математике помогает ученикам 5–8-х классов лучше осваивать школьную программу. Он задает вопросы, которые ведут к самостоятельному поиску решений, а не просто предоставляет готовый ответ. Это делает процесс обучения более осмысленным.

Кроме того, ИИ значительно упрощает жизнь родителям, на которых часто ложится ответственность за проверку домашних заданий. Теперь эту рутинную задачу можно доверить нашему инструменту, сохраняя контроль за процессом обучения.

— Какую роль играют ученые в создании новых технологий «Яндекса»? Какие примеры внедрения их наработок в продукты компании можно привести? И есть ли ИИ-решения, которые можно использовать для научных задач?

— Научные исследования — это основа всех наших технологий. Многие продукты «Яндекса» родились благодаря глубоким исследованиям ученых. Например, исследования в области обработки естественного языка позволили внедрить YandexGPT в такие сервисы, как «Алиса» и «Поиск с Нейро».

Кроме того, в рамках исследований мы тесно сотрудничаем с университетами и поддерживаем талантливых специалистов через премию Yandex ML Prize. За шесть лет мы наградили 60 исследователей и преподавателей. Поддержка молодых талантов играет решающую роль в создании передовых и прикладных ML-технологий, меняющих все сферы жизни.

Мы в «Яндексе» видим необходимость развивать и создавать максимально питательную среду, чтобы как можно больше исследователей продолжали развивать науку. Еще в 2007 году мы создали Школу анализа данных, двери которой открыты для самых талантливых математиков и разработчиков со всей России. Недавно выпускники ШАД вместе с командой Yandex Cloud представили нейросеть, которая может отслеживать движение вулканического пепла в атмосфере. Это особенно важно для жителей таких регионов, как Камчатка. С помощью нашей технологии спасатели смогут быстрее предотвращать последствия извержений вулканов.

Другой пример: нейросеть для ранней диагностики spina bifida — тяжелого врожденного заболевания центральной нервной системы. Решение совместно с партнерами разработали исследователи «Яндекса», в том числе выпускники Школы анализа данных. С лета 2024 года это решение используется врачами в Центре Кулакова.

Еще один интересный пример: нейросеть для предсказания Эль-Ниньо — колебаний температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Мониторить эти процессы важно, потому что они влияют на погоду и даже могут вызывать природные катаклизмы. Это совместная разработка исследователей компании и НИУ ВШЭ, и на сегодняшний день нейросеть может предсказывать наводнения, связанные с Эль-Ниньо, почти на два года вперед.

— На каких программах от «Яндекса», помимо Школы анализа данных, сейчас готовят будущих исследователей в области ИИ? В сентябре стартовал бакалавриат в области ИИ — AI360. Будет ли расширение программы и какие возможности она дает студентам?

— AI360 — это программа, которая готовит исследователей и архитекторов в области искусственного интеллекта, людей, которые способны создавать технологии мирового уровня. В этом году это бакалаврская программа на базе четырех университетов-партнеров: ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ и Университета Иннополис. У студентов бакалавриата есть возможность стать частью ИИ-сообщества: посещать международные конференции уровней A и А*, пройти международные стажировки в университетах и компаниях, которые специализируются на ИИ.

С 2025 года мы планируем расширять программу AI360: увеличим набор в бакалавриат и число партнеров, а также запустим новые образовательные форматы. Все это позволит комплексно и системно готовить исследователей и архитекторов ИИ.

— Какие ИИ-компетенции вы рекомендуете развивать молодым исследователям? Какие научные задачи они смогут решать эффективнее?

— В эпоху AI Native умение эффективно использовать технологии искусственного интеллекта становится такой же базовой компетенцией, как умение пользоваться компьютером. Молодым исследователям важно развивать навыки работы с нейросетями и данными, навыки моделирования и генерации контента.

ИИ помогает ускорить исследования. Например, моделирование экспериментов в химии, физике, биофарме позволяет сэкономить сотни часов. Конечно, искусственный интеллект не заменяет исследователя, но он значительно расширяет возможности. Поэтому моя рекомендация — учиться интегрировать ИИ в свои проекты и исследования, учитывая его ограничения, и применять как помощника для решения сложных задач.

Ольга Грибова