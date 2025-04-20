Кибермошенники пошли в школу

Цифровизация сферы образования увеличивает количество кибератак, целью которых становятся школьники. Чаще всего злоумышленники прибегают к фишингу, притворяясь представителями вузов или самих школ, якобы собирающих данные «Госуслуг», а также предлагая ответы на ЕГЭ. Кроме жертв таких атак страдают и легитимные сервисы онлайн-образования, к которым теряется доверие, признают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Количество фишинговых атак, направленных на школьников, за первые три месяца 2025 года достигло 34 тыс., сообщили “Ъ” в компании «Информзащита», это на 70% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Среди методов злоумышленников специалисты компании зафиксировали традиционные для сезона схемы: предложение купить решения тестов и заданий и обращение к абитуриентам от имени представителей деканатов и школьных администраций. Целью фишинговых кампаний становились персональные данные, коды доступа к региональным или государственным сервисам школ и финансовая информация.

Рост зафиксирован на фоне общей тенденции к увеличению числа атак, в том числе фишинговых. По данным «Информзащиты», в 2024 году количество фишинговых ресурсов увеличилось в четыре раза по сравнению с 2023 годом, а в 2025 году увеличилось примерно в два раза относительно весны предыдущего года. Зимой 2025 года распространение получили мошеннические схемы, в которых преступники представлялись сотрудниками школ и требовали предоставить данные «Госуслуг» якобы для проверки посещаемости, оценок и других данных.

По данным «Информзащиты», школьников и их родителей «заманивали» в том числе недопуском к экзаменам. Также весной школьников стали чаще обманывать, представляясь сотрудниками онлайн-школ, где готовят к ЕГЭ.

Ученикам сообщают, что у них есть неоплаченные счета, после чего просят перевести деньги на указанный номер. В другой схеме, которую мошенники используют этой весной, жертвы получают электронные письма, в которых им предлагают заполнить анкету для подтверждения участия в ЕГЭ. Авторизоваться злоумышленники предлагают через «Госуслуги».

По словам директора центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павла Коваленко, одним из факторов роста фишинга стало распространение искусственного интеллекта (ИИ), с помощью которого мошенники генерируют тексты для рассылок и подделывают сайты. При этом ИИ снижает порог входа для злоумышленников. Целями атак неквалифицированных хакеров становятся в том числе организаторы экзаменов. По данным «Информазащиты», такие злоумышленники «ответственны примерно за 10% атак на информационные системы ЕГЭ».

В мае прошлого года, накануне госэкзаменов, выросло число мошеннических площадок с услугами по продаже вариантов ответов на ОГЭ и ЕГЭ: специалисты Angara SOC наблюдали почти трехкратный рост по отношению к данным 2023 года. Ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Евгений Егоров отмечает, что в 2025 году стоимость ответов на таких площадках составляет от 1 тыс. до 30 тыс. руб. (цена зависит от количества предметов и времени получения ответов). По его мнению, есть шанс, что отдельные ответы, предлагаемые такими источниками, действительно окажутся рабочими, однако подавляющее число продавцов чаще всего оказывается обманщиками, предоставляющими либо устаревшие материалы, либо вовсе фиктивную информацию.

В этом году эксперты Angara SOC ожидают не только увеличения числа мошеннических площадок, но и развития схем.

Это связано с введенным в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке особом порядке проведения итоговой аттестации девятиклассников. До 30 апреля школьникам надо принять решение об отказе от экзаменов по выбору, чем уже пользуются мошенники.

Рост фишинговых атак негативно влияет на онлайн-образование, подрывая доверие к цифровым платформам, а сами платформы вынуждены усиливать меры безопасности, что увеличивает их затраты на поддержку и обслуживание, отмечает ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев, но тем не менее отрасль продолжает расти, так как спрос на онлайн-обучение остается высоким.

Филипп Крупанин