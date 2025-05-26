Мишустин: на развитие спутникового интернета выделено 107 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что спутниковый интернет должен стать общедоступным в России уже через два года. Для этого необходимо развивать орбитальную группировку, на что правительство затратило уже более 100 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Это ключевое направление. И надо сделать все необходимое, чтобы спутниковый интернет стал доступен по всей стране уже через два года»,— отметил господин Мишустин на Стратегической сессии по развитию отрасли связи (цитата по ТАСС). При этом премьер-министр уточнил, что интернет должен стать доступен не только в небольших населенных пунктах, но и в арктических регионах.

Как отметил глава правительства, не везде есть возможность проложить оптоволоконные линии, поэтому особое внимание государство планирует уделить наращиванию количества спутников, запущенных на орбиту. На «массовый выпуск космических аппаратов», по словам господина Мишустина, выделено до 107 млрд руб. в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

В апреле 2025-го «Вымпелком» вторым из «большой четверки» российских операторов готовится заключить договор о подключении сети к спутниковому интернету.

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