Спутник абонента

«Вымпелком» вторым из операторов «большой четверки» готовится заключить договор с «Бюро 1440» о подключении сети к спутниковому интернету. Операторы рассчитывают использовать гибридные сети связи для предоставления «базовых услуг связи» в труднодоступных местах. Тем не менее стоимость спутниковой связи остается в несколько раз выше мобильной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Вымпелком» прорабатывает условия заключения договора о подключении к каналам спутниковой связи «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг»), рассказал “Ъ” гендиректор оператора Сергей Анохин. «В первую очередь нас интересуют формы сотрудничества в части гибридной связи — это ключевой вектор. Юридическая сторона — вопрос второй. Спутниковую связь необходимо "приземлять" и обеспечивать ее работу — через наземные станции или Direct-to-Cell. Сейчас мы обсуждаем с "Бюро 1440" возможные траектории развития оборудования и сроки, когда те или иные сценарии можно будет реализовывать на практике».

Гибридные сети связи объединяют спутниковые и наземные сотовые сети и обеспечивают абонента беспрерывным подключением к сети даже вне зоны охвата наземными базовыми станциями.

В «Бюро 1440» “Ъ” сказали, что «активно работают с "Вымпелкомом" над согласованием объемов поставки оборудования и коммерческими условиями в целом». Условия и сроки в компании отказались раскрывать.

«Вымпелком» может стать вторым из операторов «большой четверки», который подпишет соглашение с «Бюро 1440». В январе «МегаФон» объявил о намерении подключить сеть базовых станций к спутниковому интернету в 2027 году. Сигнал от низкоорбитальной группировки «Бюро 1440» будут принимать 500 базовых станций «МегаФона», к которым невозможно или нецелесообразно прокладывать оптоволоконную сеть.

Спутниковая группировка «Бюро 1440» «Рассвет» должна начать свою работу в 2027 году, а к 2030 году компания должна создать и запустить 383 спутника (из них 91 заменяемый), указано в нацпроекте «Экономика данных». Всего на проект планируется выделить 106,6 млрд руб. из федерального бюджета и 329 млрд руб. собственных средств (см. “Ъ” от 18 октября 2024 года).

Ранее “Ъ” сообщал, что Государственная комиссия по радиочастотам определила условия работы российской низкоорбитальной спутниковой группировки. В частности, наземные станции не будут работать в 0,5–3,5 км (в зависимости от диапазона и мощности излучения) от границ аэропортов (см. “Ъ” от 18 января).

«Создание гибридных сетей мобильной и спутниковой связи — один из ключевых приоритетов дальнейшего развития отрасли уже в среднесрочной перспективе. Это позволит эффективно решать многие проблемы предоставления базовых услуг связи в труднодоступных местах»,— говорят в «МегаФоне», добавляя, что они в первую очередь будут подключать к спутниковой связи базовые станции в труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока, а также районы Крайнего Севера. Тем не менее в компании заявляют, что «говорить о ценовых моделях для конечных пользователей в рамках работы гибридных сетей можно будет только после начала реализации проектов».

Т2 пока не ведет переговоров с «Бюро 1440», но тема гибридных спутниково-сотовых технологий компании интересна, говорят там. И добавляют, что пока на рынке представлено ограниченное число устройств, которые могут работать с мобильными сетями и спутниковыми системами, а также, что спутниковая связь дороже мобильной. В МТС отказались от комментариев.

Стоимость спутниковой связи существенно выше, подтверждает замдиректора Центра компетенций НТИ Руслан Пермяков: «Например, тарифы Starlink варьируются от $50–100 в месяц и около $400–600 за оборудование. Высокая стоимость связана со значительными капзатратами на запуск и обслуживание спутниковой группировки, а также с необходимостью специализированного пользовательского оборудования».

Стоимость абонентского терминала «Бюро 1440» для физлиц будет составлять 50 тыс. руб., а ежемесячный тариф — 8 тыс. руб., писал Forbes. Для корпоративных клиентов цена терминала составит 250 тыс. руб., тариф — 55 тыс. руб. в месяц.

Алексей Жабин