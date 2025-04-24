Инфляция в Белгородской области в марте составила 9,8%

Годовая инфляция в Белгородской области в марте 2025 года составила 9,8% по сравнению с мартом 2024-го. Это следует из данных регионального отделения Центробанка. В феврале показатель равнялся 9,68%.

По данным Белгородстата, индекс потребительских цен в регионе в марте составил 100,54% к февралю. Цены на продовольственные товары за месяц повысились на 0,48% (на 12,65% к году), на непродовольственные — на 0,45% (7,8%). Услуги за месяц подорожали на 0,79%, за год — на 8,6%.

Мария Старикова