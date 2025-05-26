Правительство не поддержало идею сделать ветеранами всех защитников приграничья

Правительственная комиссия по законодательной деятельности на заседании 26 мая не поддержала законопроект о предоставлении статуса ветеранов всем защитникам приграничья. Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) предлагали дать такой статус всем лицам, «выполнявшим задачи» на территориях, где введен режим контртеррористической операции. Такой режим, напомним, вводился на территории Курской, Брянской и Белгородской областей для отражения атак со стороны Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В своем заключении правительственная комиссия указала, что вопрос, затронутый законопроектом, «уже урегулирован, в связи с чем проектируемые изменения избыточны». Речь идет о принятых в апреле поправках к закону о ветеранах. Они устанавливают такой статус для военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, которые выполняли задачи по отражению «вооруженного вторжения» на территорию России, а также в ходе «вооруженной провокации» на госгранице и территориях регионов, прилегающих к районам проведения СВО.

Справороссы уже не раз выступали с инициативами о присвоении статуса ветеранов представителям разных социальных групп. Так, в январе 2024-го они вносили отдельный законопроект о статусе ветеранов для военкоров, выполнявших задачи в зоне СВО. В этом году в ходе рассмотрения законопроекта о ветеранах-силовиках в Госдуме эсеры снова предложили наделить таким статусом журналистов, а также жителей Суджанского района, но поправки были отклонены. Позже депутаты от СРЗП выступили с идеей наделить ветеранским статусом пожарных, участвующих в защите гражданского населения в районах проведения спецоперации.

Божена Иванова