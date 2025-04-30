Пожарных в зоне СВО предлагают наделить статусом ветеранов боевых действий

Депутаты из фракции партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить статусом ветерана боевых действий пожарных, участвующих в защите гражданского населения в районах проведения спецоперации (СВО). Инициатива была опубликована на думском сайте сегодня, 30 апреля.

Поправки к федеральному закону о ветеранах наделяют таким статусом работников муниципальной пожарной охраны, участников организаций, входящих в реестр добровольной пожарной охраны, которые эвакуируют гражданское население или иначе защищают людей в приграничье и зоне СВО. В пояснительной записке к проекту закона приведены примеры команды добровольцев АНО «Центр "Патриот"» в Курской области и поисково-спасательного отряда МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода».

Принятие поправок, считают депутаты от СРЗП, направлено на «повышение уровня социальной защищенности членов добровольных пожарных команд, признание их вклада в обеспечение общественной безопасности, сохранение жизни и здоровья граждан». Статус ветерана позволит им получать меры социальной поддержки, которые предусмотрены для этой категории граждан.

Божена Иванова