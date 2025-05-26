Wildberries арендовал два складских комплекса на 24 тыс. кв. м в Петербурге и Ленобласти

Компания Wildberries взяла в аренду более 24 тыс. кв. м складских площадей класса А в логопарках «Виламет» в Петербурге и «Лаголово тренд» в Ленобласти. Об этом со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости 26 мая сообщает «Новый проспект». Таким образом с учетом сделок общая сумма складских помещений у маркетплейса в петербургской агломерации превысит 300 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В пресс-службе онлайн-ритейлера информацию о заключенной сделке изданию подтвердили, однако делится подробностями не стали. Известно, что на объекте «Виламет» у WB будет находиться сортировка товаров, а на территории промзоны «Восточная», где расположен «Лаголово тренд», помещение предназначат для хранения товаров поставщиков сверхгабаритного товара.

Аренда новых складов связана с ростом количества продавцов на платформе, уточнили при этом в Wildberries & Russ.

Прежде «Ъ-СПб» писал о намерении компании Wildberries построить новый логистический центр в Калининградской области.

Андрей Цедрик