Wildberries построит в Калининградской области новый логистический центр
Логистический центр маркетплейса Wildberries построят в Калининградской области. Компания рассматривает место для размещения склада.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Губернатор региона Алексей Беспрозванных встретился с основателем Wildberries Татьяной Ким. Во время совещаний также присутствовали местные предприниматели. В программу «Платформа роста» войду 17 проектов из Калининградской области, что поможет брендам повысить уровень узнаваемости, нарастить объем производства.
«Обсудили строительство в регионе логистического центра "Вайлдберриз", это отразится и на сроках доставки, и на стоимости товаров. Место подбирается компанией»,— написал господин Беспрозванных в личном Telegram-канале.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге более трети покупателей находят у себя признаки онлайн-шопоголизма.