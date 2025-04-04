Wildberries построит в Калининградской области новый логистический центр

Логистический центр маркетплейса Wildberries построят в Калининградской области. Компания рассматривает место для размещения склада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Губернатор региона Алексей Беспрозванных встретился с основателем Wildberries Татьяной Ким. Во время совещаний также присутствовали местные предприниматели. В программу «Платформа роста» войду 17 проектов из Калининградской области, что поможет брендам повысить уровень узнаваемости, нарастить объем производства.

«Обсудили строительство в регионе логистического центра "Вайлдберриз", это отразится и на сроках доставки, и на стоимости товаров. Место подбирается компанией»,— написал господин Беспрозванных в личном Telegram-канале.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге более трети покупателей находят у себя признаки онлайн-шопоголизма.

Татьяна Титаева