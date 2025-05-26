«Квадрат» на вторичном рынке недвижимости Ижевска подорожал вдвое за пять лет

Средняя цена 1 кв. м на вторичным рынке недвижимости Ижевска выросла с весны 2020 года почти в два раза — с 54 до 101,7 тыс. руб. По данным портала «Циан.Аналитики», прирост составил 88% за пять лет. Это на 12 п.п. меньше, чем в среднем за указанный период среди городов России с населением от 500 тыс. до 1 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«В целом, более выраженный рост цен был характерен для городов с относительно дешевой недвижимостью, а также локаций, где не очень развит рынок новостроек. Благоприятные условия для роста цен сложились также в южных городах России, а в 2023-2024 годах в городах с высокой долей промышленности в структуре экономики»,— сказала эксперт портала Елена Бобровская.

Рост цен на «вторичке» в городах с высокой долей промышленности в структуре экономики эксперты портала объясняют увеличением доходов населения, а вместе с ним — и спроса на рынке жилья.

Напомним, интерес к двухкомнатным квартирам на первичном рынке недвижимости Ижевска вырос на 41% в апреле при сравнении год к году. На трехкомнатное и однокомнатное жилье в новостройках рост показателя составил 7 и 33% соответственно. В целом интерес потенциальных покупателей к новым квартирам в городе увеличился на 16%, что на 10 п.п. больше, чем в среднем по стране.

Так, в апреле средняя цена 1 кв. м на рынке первичной недвижимости Ижевска составляла 120 тыс. руб. Квартира оценивалась в целом в 5,7 млн руб. (однокомнатная — 4,6 млн).

Вместе со спросом растет и стоимость аренды жилья в городе. Так, в мае средняя ставка на съем однокомнатной квартиры в Ижевске составила 22,7 тыс. руб. в месяц. За месяц показатель вырос на 1,8%. По доходности от сдачи «однушки» город занял 1-е место среди крупных городов РФ.