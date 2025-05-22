Интерес к двухкомнатным квартирам в новостройках Ижевска вырос на 41% за год

Интерес к двухкомнатным квартирам на первичном рынке недвижимости Ижевска вырос на 41% в апреле при сравнении год к году, сообщает пресс-служба портала «Авито Недвижимость». Абсолютных значений не приводится. На трехкомнатное и однокомнатное жилье в новостройках рост показателя составил 7 и 33% соответственно. В целом интерес потенциальных покупателей к новым квартирам в городе увеличился на 16%, что на 10 п.п. больше, чем в среднем по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Отчасти рост активности на первичном рынке (в стране.— “Ъ-Удмуртия”) объясняется снижением доходности по банковским вкладам, на фоне которого некоторые потенциальные покупатели вернулись к идее приобретения жилья — как для улучшения жилищных условий, так и в качестве инвестиций»,— сказал управляющий директор направления первичной недвижимости портала Дмитрий Алексеев.

Эксперт добавил, что сейчас застройщики помимо рассрочек предлагают скидки, позволяющие сэкономить до 20% от стоимости квартиры. Отдельно господин Алексеев отметил рост инвестиций девелоперов в медийную рекламу на портале: в первом квартале 2025 года показатель вырос на 97% при сравнении год к году.

Так, в апреле средняя цена 1 кв. м на рынке первичной недвижимости Ижевска составляла 120 тыс. руб. Квартира оценивалась в целом в 5,7 млн руб. (однокомнатная — 4,6 млн).

Напомним, в мае средняя арендная ставка на съем однокомнатной квартиры в Ижевске составила 22,7 тыс. руб. в месяц. За месяц показатель вырос на 1,8%. По доходности от сдачи «однушки» город занял 1-е место среди крупных городов РФ.