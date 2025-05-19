Арендная ставка на съем «однушки» в Ижевске выросла почти на 2% за месяц

В мае средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Ижевске составила 22,7 тыс. руб. в месяц, что на 1,8% выше, чем в апреле, следует из исследования портала «Циан.Аналитика». Динамика средней ставки в столице Удмуртии оказалась на 1,1 п.п. выше, чем по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

«Начиная с июня с высокой долей вероятности положительная динамика будет фиксироваться в большей части городов — последние два года активность на рынке растет в начале лета, а вместе с ней увеличиваются и расценки»,— комментирует эксперт портала Елена Бобровская.

Она прогнозирует, что в этом году сезонный рост будет не таким сильным, как в предыдущие годы. Он может лишь компенсировать снижение последних месяцев, но не превысит уровни сентября 2024 года.

Напомним, Ижевск занял 1-е место среди крупных городов РФ по доходности от сдачи однокомнатной квартиры за последний год, достигнув показателя 9,7% в сентябре. К маю величина снизилась до 6,7% при арендной ставке 22,6 тыс. руб. и стоимости такого жилья в 4,1 млн руб. Тем не менее, майский показатель на 0,4 п.п. выше, чем в среднем по РФ.