Елисейский дворец опроверг ссору Макрона с супругой во Вьетнаме

Неоднозначный жест первой леди Франции, замеченный по прибытии президентской четы во Вьетнам в воскресенье и попавший на видео, не был проявлением агрессии. Такое опровержение в понедельник был вынужден давать Елисейский дворец, предупреждая пересуды вокруг турне Эмманюэля Макрона по Юго-Восточной Азии.

На видео попал момент выхода господина Макрона с супругой из самолета. Дверь лайнера открыли чуть раньше, чем супруги были готовы позировать телекамерам, в результате на кадры попал момент неформального общения президента и первой леди. Брижит Макрон резко дотронулась рукой до лица мужа, что со стороны могло показаться пощечиной или попыткой его оттолкнуть. Ситуация получила общественный резонанс, и в понедельник официальные представители президента Франции прокомментировали произошедшее. Общественность заверили в том, что в семейной жизни главы государства все в порядке, ничто не помешает президенту выполнять рабочие обязанности в командировке.

«Это был момент, когда президент и его супруга просто разряжали обстановку смехом перед началом официального визита. Это был момент близости»,— заявил представитель Елисейского дворца (цитата по Reuters).