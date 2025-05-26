«Трамп, скорее всего, заключит сделку с европейцами»

Европейские и американские СМИ оживленно обсуждают решение Дональда Трампа перенести введение новых пошлин на товары из ЕС. Эксперты полагают, что сложные переговоры, скорее всего, завершатся новой торговой сделкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Трамп перенес срок введения пошлин против ЕС на 9 июля

Введение тарифов было отложено после того, как Трамп неожиданно пригрозил ЕС пошлинами в размере 50% в пятницу утром. Этот шаг удивил европейских чиновников, которые полагали, что они добились прогресса в переговорах по предотвращению 20% «взаимных» тарифов, о которых Трамп объявил в апреле, а затем сделал паузу на 90 дней. Трамп давно критикует ЕС, который, по его словам, был создан в пику США, и осуждает постоянный торговый дефицит США с Европой. Тем временем ЕС заявил, что не будет вести переговоры по некоторым требованиям Трампа, таким как налог на добавленную стоимость.

Трамп продлил срок введения 50-процентных пошлин на товары ЕС до 9 июля

ЕС давно пытается понять, чего Трамп хочет от торговых переговоров. Чиновники предположили, что ЕС и США могли бы снизить свои тарифы на многие товары до нуля, но Трамп сосредоточился на том, что он называет нетарифными торговыми барьерами. На прошлой неделе ЕС поделился с США обновленным предложением по торговым вопросам. Проект ЕС оговаривает тарифные и нетарифные барьеры, а также способы укрепления экономической безопасности, взаимных инвестиций, стратегических закупок и сотрудничества по глобальным проблемам, сообщают осведомленные источники, пожелавшие остаться неназванными.

Дональд Трамп играет на нервах европейцев и в очередной раз идет на попятную

Дональд Трамп, который до сих пор избегал президента Европейской комиссии, в итоге предоставил ей телефонный разговор... и несколько дней передышки в торговой войне... С предписанием, которое можно резюмировать следующим образом: «наконец-то начните вести серьезные переговоры!». Но именно из-за непримиримости европейцев, которые не готовы идти ни на какие уступки и у которых уже есть готовый список американских товаров для ответных пошлин, и вспыхнул гнев Белого дома.

Трамп отложил пошлины в отношении ЕС до 9 июля, европейские рынки ободрились

Трамп заявил в пятницу, что рекомендует с июня ввести тариф в размере 50%, выразив разочарование тем, что торговые переговоры с ЕС продвигаются недостаточно быстро. Угроза взбудоражила мировые финансовые рынки и усилила торговую войну, которая сопровождалась частыми изменениями в тарифной политике в отношении торговых партнеров и союзников США.

Смягченная позиция президента США два дня спустя ознаменовала собой еще одну временную передышку в его непредсказуемой торговой политике, даже если последние резкие движения в принятии решений напомнили политикам и инвесторам, как быстро могут измениться обстоятельства.

Псевдодрама Трампа по поводу пошлин

Открылся базар. Это означает, что переговоры о новом торговом соглашении между США и ЕС становятся серьезными. Трамп явно принял сроки, предложенные Ляйен. Это первый маленький успех европейского лидера. В сложившейся ситуации у европейцев есть все основания испытывать оптимизм. В конце концов, постоянных 50-процентных карательных пошлин на европейские вина, автомобили и оборудование явно не будет. Причина проста: на Трампа оказывается серьезное давление внутри США из-за хаоса, вызванного тарифной политикой. Его рейтинг рушится, цены вскоре могут вырасти еще больше, а также процентные ставки по американским гособлигациям. Для Трампа это плохо: в стране, живущей в кредит, высокие цены и процентные ставки вызывают разочарование избирателей, и это разочарование традиционно вываливается на правительство. То есть на Трампа и его республиканцев.

Если коротко, то это означает следующее: сейчас еще можно ожидать немного псевдодрамы, а потом Трамп, скорее всего, заключит сделку с европейцами. По итогам он, естественно, объявит себя большим победителем, даже если сумеет добиться лишь незначительных уступок от ЕС. Главное для него, что его самые верные сторонники поверят. А их мало интересуют детали подобных сделок.

Подготовили Кирилл Сарханянц, Алена Миклашевская, Евгений Хвостик