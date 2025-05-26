Глава семьи из Ростова — о первых минутах после удара БПЛА в Новороссийске

Глава семьи из Ростова-на-Дону рассказал «Ъ-Новороссийск» о первых минутах после удара беспилотника в ночь на 3 мая в Новороссийске. Мужчину засыпало обломками, однако ему удалось освободиться и проверить состояние членов семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«После взрыва сознание не терял, но сколько времени прошло не знаю, начал двигаться через минут 5-10. Был засыпан обломками. Когда встал, увидел, что супруга лежит в тяжелом состоянии. Она пыталась двигаться, встать, я ее успокоил и попросил полежать. У меня один глаз не видел, второй видел мутно»,— рассказал пострадавший.

В момент удара в квартире находилось двое детей: старшая дочь и младший сын.

«Увидел сидевшего рядом сына, успокоил его. Начал звать дочь, она не отзывалась. Стал разбирать завалы, чтобы освободить ее, если засыпало. Оказалось, что она уже у соседей. Позже сосед увел и сына, я остался с супругой дожидаться спасателей, которые по ощущениям прибыли минут через 10-15. Супругу спустили на носилках, я спустился по лестнице самостоятельно»,— поделился мужчина.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что после удара БПЛА 3 мая в Новороссийске пострадали три многоквартирных дома. Повреждены более 95 квартир, пятеро человек получили ранения. Наибольшие разрушения зафиксированы в жилом комплексе «Аврора», где пострадала 31 квартира, еще 42 объекта — в доме на ул. Суворовской.

Кроме того, власти Новороссийска увеличили суммы выплат пострадавшим от атаки БПЛА.