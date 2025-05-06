В Новороссийске обследовали 267 квартир после атаки БПЛА

Специалисты администрации Новороссийска обследовали 267 квартир после атаки БПЛА, выявив 192 пострадавших помещения. Шесть жилых пространств имеют серьезные повреждения, сообщает в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Кажан, Коммерсантъ Фото: Наталья Кажан, Коммерсантъ

В ЖК «Аврора» на Мысхакском шоссе несущие стены сохранили целостность, повреждены только ограждающие конструкции. Наибольший урон нанесен зданию на Суворовской, 71, где пострадала несущая стена. Сегодня эксперты представят предварительное заключение о состоянии строительных конструкций. По имеющимся данным, угрозы обрушения нет, объекты характеризуются как «ограниченно работоспособные».

Лаборатория проводит необходимые испытания для подготовки официального акта о состоянии конструкций. Проектирование восстановительных работ по двум пострадавшим домам завершится через две недели, после чего начнется ремонт.

Сейчас муниципальные специалисты осмотрели 267 квартир, из них 192 получили повреждения различной степени, причем шесть — значительные. Составлено 185 актов обследования, остальные находятся в процессе подготовки, поскольку в городе по-прежнему действует особый режим.

Согласно действующему законодательству, материальную компенсацию могут получить только владельцы жилья, постоянно проживающие и зарегистрированные в пострадавших от чрезвычайной ситуации помещениях. Администрация города рассматривает каждый случай индивидуально, изыскивая возможности для помощи в восстановлении жилого имущества.

В результате удара БПЛА 3 мая в Новороссийске пострадали три многоквартирных дома. Повреждены более 95 квартир, пятеро человек получили ранения. Наибольшие разрушения зафиксированы в жилом комплексе «Аврора», где пострадала 31 квартира, еще 42 объекта — в доме на ул. Суворовской.

Анна Гречко