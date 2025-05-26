Украина хочет купить ракеты Patriot у США

Администрация президента Трампа не делает громкие заявления о возможности передачи Украине ракет для систем ПВО Patriot, опасаясь, что это может помешать российско-украинским мирным переговорам. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на европейского чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зенитный ракетный комплекс MIM-104 Patriot Армии США

Фото: Stringer / Reuters Зенитный ракетный комплекс MIM-104 Patriot Армии США

Фото: Stringer / Reuters

По словам собеседника издания, в Белом доме всерьез опасаются, что такие поставки могут «разозлить» российское руководство и «поставить под угрозу» мирный процесс на Украине.

По информации газеты, в Киеве полагают, что США будут готовы продать Украине боеприпасы к ЗРК Patriot, а не отправлять их безвозмездно, как это делала администрация Байдена.

Как отмечает The Washington Post, баллистические ракеты за счет скорости, убойной силы и невозможности их перехвата стали «одним из самых эффективных видов оружия в арсенале России». По ее информации, силы ПВО Украины на прошедших выходных не смогли перехватить ни одну российскую баллистическую ракету. Как сообщил изданию представитель украинской разведки высокого ранга, даже PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) — новейшие ракеты американской системы ПВО Patriot — не способны перехватить баллистическую ракету «Орешник». Он также отметил высокую эффективность комплексов «Искандер».

По словам представителя разведки, Украина остро нуждается в боеприпасах к Patriot и системах перехвата баллистических ракет, так как накопленные при президенте Байдене запасы истощаются, а администрация Трампа новые ракеты отправлять не желает.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Украина запросила у администрации Трампа новые пусковые установки Patriot и боеприпасы к ним. По словам Рубио, этого сейчас нет и у самих США. Поэтому вместо отправки новых систем ПВО Вашингтон поощряет союзников по НАТО отправлять Киеву Patriot из своих запасов. При этом, как отметил Рубио, «ни одна из этих стран также не хочет отказываться от своих систем Patriot».