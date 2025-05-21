Готовь санкции к лету

Администрация США сталкивается с давлением со стороны законодателей, требующих ужесточить санкции против России, считая ее виновной в пробуксовке украинского урегулирования. Слушания в Сенате, в которых принял участие госсекретарь Марко Рубио, вылились в спор двух ветвей власти о том, какая политика по отношению к России более эффективна. Как заявил глава Госдепа, в случае введения санкций США утратят возможность диалога с Москвой. Однако сенаторы потребовали предъявить им доказательства, что контакты с Москвой по Украине дают реальные результаты, чего Белый дом пока сделать не может. В итоге Марко Рубио был вынужден признать, что Дональд Трамп может ввести санкции, если предложения России по прекращению огня «окажутся нереалистичными» и она «продолжит войну».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио объяснил сенаторам, что администрация опасается лишиться возможности диалога с Россией, которая в случае введения новых санкций «не захочет продолжать контакты» с американской стороной

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио объяснил сенаторам, что администрация опасается лишиться возможности диалога с Россией, которая в случае введения новых санкций «не захочет продолжать контакты» с американской стороной

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Слушания в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США по вопросу о новых санкциях против России проходили во вторник, 20 мая, по горячим следам телефонного разговора президентов Путина и Трампа, итоги которого вызвали нескрываемое разочарование сторонников жесткой линии США по отношению к Москве.

Провести трудный разговор с законодателями, добивающимися кардинального пересмотра политики Трампа на российском направлении, пришлось госсекретарю Марко Рубио, также исполняющему обязанности советника президента по национальной безопасности.

До своего назначения на один из ключевых постов в команде 47-го президента США, где он пока проработал всего четыре месяца, с 2010 по 2025 год, Марко Рубио был сенатором от штата Флорида и входил в руководство Республиканской партии задолго до того, как в ней неожиданно взошла «звезда Трампа».

Учитывая политическую карьеру Рубио, обсуждение в Сенате стало для бывшего сенатора с 15-летним стажем разговором «со своими» в родных стенах Капитолия. Тем не менее дискуссия с бывшими коллегами оказалась весьма бурной.

Отвечая на прямой вопрос, какими мотивами руководствуется Дональд Трамп, упорно отказываясь вводить санкции против России, Марко Рубио пояснил, что дело не в нерешительности, а в нежелании утратить открывшуюся возможность диалога с Россией, которая в случае введения новых санкций «не будет хотеть продолжать контакты с нами».

«Ну, я не согласен с тем, что мы не оказывали давления на Россию, так как мы продолжаем настаивать, чтобы они сели за стол переговоров. Например, они впервые за три года согласились на прямые, хоть и не совсем идеальные, переговоры, которые состоялись в выходные в Турции»,— привел госсекретарь пример того, как диалог с Россией дает свои результаты.

Пытаясь охладить пыл сенаторов, Марко Рубио также напомнил, что все санкции, введенные против РФ администрацией Байдена, остаются в силе, а американское оружие, которое ранее было выделено Украине, продолжает поступать в эту страну.

Марко Рубио не смог утвердительно ответить на вопрос, считает ли он, что Россия добросовестно подходит к переговорам об урегулировании на Украине.

«Думаю, этот вопрос остается открытым»,— заметил он. «Пока мы не видим никаких подвижек в сторону мира. Насколько мы понимаем, Россия собирается сформулировать условия прекращения огня, что позволит провести более широкие переговоры. Мы ждем этих условий, и у нас будет гораздо больше понимания о расчетах господина Путина, когда мы увидим, как выглядят эти условия»,— добавил господин Рубио.

Перед слушаниями в Сенате, до разговора президентов США и России в интервью телеканалу CBS в минувшее воскресенье, 18 мая, Марко Рубио сообщил о сохраняющейся возможности введения санкций против России. «Мы почти два месяца неоднократно предупреждали русских, что это произойдет, если не будет достигнуто никакого прогресса»,— заявил он, добавив, что уже в ближайшие дни Вашингтон рассчитывает получить от России список условий для прекращения огня на Украине. «Если этот перечень условий будет реалистичным и на его основе можно работать, это будет одна ситуация. Если же в нем будут требования, которые мы сочтем нереалистичными, то это будет показательным. Я не могу сказать, что президент решит делать в этот момент»,— пояснил он.

Уже после разговора президентов США и России в ходе сенатских слушаний Марко Рубио был вынужден согласиться, что в определенной ситуации введение санкций действительно может оказаться для Белого дома неизбежным.

«До этого может дойти. Если станет ясно, что Россия не заинтересована в мирном соглашении и хочет продолжать конфликт, то этим вполне все может закончиться»,— признался он, отвечая на вопрос о возможности ужесточения администрацией Трампа санкций в отношении России и наращивания поставок оружия Украине.

Комментируя последние заявления госсекретаря США, автор законопроекта о новых санкциях против России сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в российский список террористов и экстремистов) сообщил, что он уже заручился необходимой поддержкой своей инициативы со стороны более чем 80 сенаторов и готов двигаться дальше в решении процедурных вопросов для принятия документа. Законопроект, который Линдси Грэм выдвинул совместно с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем, включает первичные и вторичные санкции в отношении России и ее партнеров, если Москва откажется от предложенных США идей по урегулированию конфликта на Украине. Список карательных мер предусматривает введение импортных пошлин в 500% в отношении товаров из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.

Сколько членов 435-местной нижней палаты Конгресса США будут готовы поддержать это предложение, пока неизвестно, дата возможного голосования также пока не назначена.

В этой ситуации неопределенности классический республиканец Марко Рубио взял на себя роль «злого следователя» по отношению к России в команде Трампа, делая более жесткие заявления в адрес Москвы, чем сам президент и вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Основная проблема урегулирования заключается в том, что Россия хочет того, чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права, а Украина хочет того, что не может вернуть себе военным путем»,— заявил Марко Рубио на брифинге в Госдепе уже после сенатских слушаний. Таким образом, нарушив равноудаленность между двумя сторонами украинского конфликта, он фактически обвинил Москву в незаконных требованиях, что не совпадает по духу с предыдущими заявлениями и президента Трампа, и его спецпосланника Стивена Уиткоффа, который признавал обоснованность прав России на новые регионы Украины.

Комментируя заявления Марко Рубио о возможности введения новых санкций против России, сделанные им в последние дни, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, кто еще три года назад сорвал украинское урегулирование. «Рубио предупредил о возможности ужесточения Конгрессом антироссийских санкций, если не будет достигнут прогресс на Украине. Можно все то же самое разработать в отношении Бориса Джонсона? Точно доказано, это состоявшийся факт, что Борис Джонсон подорвал прогресс по урегулированию ситуации на Украине»,— заявила Мария Захарова.

«Уверены, что в нынешней администрации США работают здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают, что давление, тем более откровенные угрозы в адрес России,— это инструмент бесперспективный, контрпродуктивный»,— добавила госпожа Захарова. О бесперспективности разговора с Россией на языке ультиматумов и угроз говорил ранее и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Строкань