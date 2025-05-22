Экс-министра здравоохранения Тамбовской области области оправдали по делу о незаконной охоте

Первомайский райсуд Тамбовской области вынес приговор по уголовному делу о незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ), фигурантами которого являлись три человека, в том числе бывший и.о. министра здравоохранения региона Алексей Овчинников. Как сообщили в региональной прокуратуре, один из подсудимых оправдан из-за отсутствия состава преступления, а двое приговорены к штрафам в 100 и 150 тыс. руб. По данным «Ъ-Черноземье», в совершении преступления оправдан именно господин Овчинников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело было возбуждено региональным управлением МВД в начале прошлого года. По версии следствия, в феврале 2024 года на территории Первомайского округа подсудимые незаконно осуществили добычу, первичную переработку и транспортировку с применением механических транспортных средств одной особи животного мира — европейской косули, причинив министерству экологии и природных ресурсов Тамбовской области ущерб в размере 40 тыс. руб.

Останки животных полицейские обнаружили в автомобиле, в котором находился господин Овчинников. На месте остановки машины и.о. министра вступил в перепалку с сотрудниками полиции, что стало причиной его отставки с поста. Сам Алексей Овчинников заявлял, что не убивал животных. Прошлой весной мировой судья запретил ему хранить и носить оружие в течение девяти месяцев за нарушение правил обращения с оружием и патронами к нему (ч. 4. ст. 20.8 КоАП РФ).

Подробнее о деле бывшего чиновника читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Охота пуще неволи».

Владимир Зоркий