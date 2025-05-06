Бойцы заняли позиции на праймериз

Почти 1,2 тыс. человек зарегистрированы для участия в электронном предварительном голосовании «Единой России» (ЭПГ ЕР) перед сентябрьскими выборами 2025 года в Сибирском федеральном округе. В их числе, по подсчетам «Ъ-Сибирь», оказались 57 действующих или бывших участников специальной военной операции (СВО). Больше половины из них будут участвовать в праймериз в Новосибирской области, где предстоят две масштабные кампании — выборы парламентов региона и областного центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Организаторам праймериз приходится учитывать тот факт, что некоторые их участники находятся далеко от своих регионов, в зоне СВО

Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ Организаторам праймериз приходится учитывать тот факт, что некоторые их участники находятся далеко от своих регионов, в зоне СВО

Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ

В сибирских регионах 57 участников или ветеранов СВО примут участие в ЭПГ по отбору кандидатов от «Единой России» на предстоящие в сентябре этого года выборы разного уровня. Итоги регистрации заявлений, которые претендентам можно было подать по 24 апреля, были подведены на прошлой неделе.

Праймериз пройдут в девяти из десяти субъектов федерации, входящих в СФО (исключением стала Кемеровская область). Всего, по подсчетам «Ъ-Сибирь», зарегистрировано 1197 кандидатов. Почти половина из них — в Новосибирской области, что объясняется двумя масштабными кампаниями по выборам парламентов региона (76 депутатов) и региональной столицы (50).

«На 29 апреля всего зарегистрировано 302 кандидата на уровень законодательного собрания Новосибирской области (конкуренция — четыре человека на округ), на уровень совета депутатов Новосибирска зарегистрировано 276 кандидатов (конкуренция в среднем пять человек на округ)»,— сообщили в региональном отделении ЕР.

На сайте ЭПГ в качестве кандидатов в Новосибирской области указаны 30 участников или ветеранов СВО. Пятеро из них претендуют на статус партийного кандидата сразу в обеих кампаниях. Например, 27-летний помощник депутата горсовета Новосибирска Василия Стрекалова Александр Щепетнев, отправившийся добровольцем на СВО в январе 2025 года, и директор центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Живая сталь» Андрей Кумов.

В качестве участников СВО в базе данных ЭПГ отмечены трое уже действующих новосибирских депутатов. В их числе заместитель командира батальона Сергей Конько и директор ООО «Юридические технологии» Дмитрий Курочкин в заксобрании, а также советник директора ООО «Талос констракшн» Игорь Титаренко в горсовете. Новосибирская область оказалась единственным сибирским регионом, где участниками праймериз стали принимавшие участие в СВО женщины: помощник депутата горсовета Юлия Адыбаева и исполнительный секретарь отделения ЕР в Октябрьском районе Новосибирска Виктория Шестакова.

Но самая большая доля участников СВО среди кандидатов — в Омске. Там в сентябре пройдут довыборы в горсовет в двух одномандатных округах. Заявления в общей сложности подали всего шесть человек, двое из которых имеют статус ветерана. Мобилизованный Александр Сальников и доброволец Дмитрий Шарушинский вернулись в Омск после тяжелых ранений. Господин Сальников, командовавший стрелковым взводом, работает инструктором по адаптивной физкультуре и играет в сборной Омской области по следж-хоккею.

В Томске, где предстоит избрать 37 депутатов городской думы, оргкомитет зарегистрировал 191 претендента.

«Очень разные и неравнодушные люди. Новая команда Томска. Кадровый резерв города и партии»,— охарактеризовал кандидатов возглавляющий оргкомитет мэр Дмитрий Махиня.

Участников или ветеранов СВО среди них 11. Так, Андрей Бунин подписал контракт с Минобороны РФ в конце 2023 года и к настоящему времени дослужился до заместителя командира роты по военно-политической работе. Денис Некрасов, который после ранения работает директором спортивной школы единоборств, в числе полученных наград указал медали ЧВК «Вагнер».

Как ранее сообщал секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, всего в России на предварительное голосование в качестве кандидатов зарегистрировались 21 тыс. человек, из них 413 — участники СВО. Праймериз пройдут 19–25 мая. Согласно правилам предварительных выборов, к результату участника СВО добавляется 25% от числа полученных им голосов.

Валерий Лавский