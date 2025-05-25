Путин поздравил «Краснодар» с победой в чемпионате России по футболу

Президент России Владимир Путин позвонил главному тренеру футбольного клуба «Краснодар» Мураду Мусаеву после их победы в чемпионате России. Президент также поздравил с победой губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Южане противостояли московскому «Динамо» и выиграли со счетом 3:0. Голы команде принесли Джон Кордоба, Никита Кривцов и Эдуард Сперцян.

«Краснодар» стал чемпионом России по футболу впервые в истории. До него золото на чемпионате завоевывали «Спартак», «Алания», «Локомотив», ЦСКА, «Рубин» и «Зенит».

Подробнее о матче — в материале «Ъ» «Золотой да ранний».