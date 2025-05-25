Золотой да ранний

Новым чемпионом России стал «Краснодар», удержавший в заключительном туре первенства преимущество в одно очко над доминировавшим в нем с конца прошлого десятилетия «Зенитом». Путь к золоту клуба, основанного лишь в 2008 году, примечателен не только беспрецедентной по меркам лиг высокого уровня стремительностью, но и непохожестью на пути к трофеям других грандов с точки зрения стратегии. В ней приоритет всегда принадлежал не краткосрочным, а фундаментальным инвестициям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Непохожий на других грандов клуб Сергея Галицкого (в центре) обзавелся наконец обязательным для настоящего гранда атрибутом — титулом чемпиона страны

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Непохожий на других грандов клуб Сергея Галицкого (в центре) обзавелся наконец обязательным для настоящего гранда атрибутом — титулом чемпиона страны

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Завершившийся в субботу чемпионат России по футболу подарил нового чемпиона. Седьмым после «Спартака», «Алании», «Локомотива», ЦСКА, «Рубина» и «Зенита» клубом, которому удалось завоевать в нем золото, стал «Краснодар». В заключительном туре он разгромил дома — 3:0 — московское «Динамо» и сберег отрыв в один балл от единственного конкурента, обыгравшего с таким же счетом «Ахмат». Конкурентом был выигравший шесть предыдущих первенств «Зенит», долго шедший в турнире ноздря в ноздрю с краснодарцами, но все же уступивший в чемпионской гонке клубу, про который с чистой совестью, не опасаясь упреков в гиперболизации успеха, можно рассуждать как о полноценном футбольном феномене.

Под рукой хотя бы чисто формальное основание для этого.

«Краснодар» не просто очень молодой, а буквально юный клуб.

Основан он был в 2008 году. И на его рождение немногие обратили внимание. В том году хватало всяких громких футбольных событий, связанных с Россией: «Зенит» выиграл Кубок UEFA, позже трансформировавшийся в Лигу Европы, а российская сборная совершила невиданный для себя взлет, прорвавшись в полуфинал австрийско-швейцарского чемпионата Европы. На этом фоне появление где-то в полулюбительских недрах отечественного футбола очередной команды, даже если имя ее владельца — предпринимателя Сергея Галицкого — хорошо известно в стране, не могло произвести особенного впечатления.

Таким образом, весь путь «Краснодара» от «нулевой отметки» до позиции на верхушке внутренней иерархии занял 17 лет. Это не просто стремительное восхождение, а беспрецедентно стремительное по крайней мере для ведущих — английского, испанского, немецкого, итальянского и французского — и тех, которые рядом с ведущими, чемпионатов, таких как чемпионат России, который в таблице коэффициентов UEFA до «изоляционных санкций» 2022 года и отстранения от еврокубков располагался в топ-десятке. В нынешнем веке в той же «большой пятерке» до золота иногда добирались клубы, воспринимавшиеся как выскочки, либо давно, либо, как краснодарцы, никогда не добывавшие трофеев. Но всем им — английскому «Лестеру», немецким «Вольфсбургу» и «Байеру», французским «Монпелье» и «Лиллю» — в момент триумфа было уже больше полувека, некоторым — и целого столетия. Так что в поисках хоть чего-то похожего на прецедент приходится спускаться глубже, обнаруживая, например, что датский «Копенгаген» взял в 1993 году золото в дебютном сезоне, и тут же нарываясь на убивающее весь эффект уточнение: клуб образовался в результате слияния двух сильных команд из столицы Дании, и дебют, получается, строго говоря, вовсе не являлся дебютом.

Но есть еще фактор поважнее. Это стилистические особенности краснодарского восхождения, выделяющие его среди российских и зарубежных грандов.

Поводы для обсуждения их перспектив обычно сводятся к деятельности на трансферном рынке, к звучным сделкам как залогу будущих свершений. В этом смысле «Краснодар» — история совершенно иного рода.

Об этих отличиях, кажется, неплохо рассказывает рейтинг, который ранжирует команды в чемпионате не по очкам, а по критерию, нередко применяющемуся в неспортивных сегментах, где часто важны не столько абсолютные показатели, сколько цена, которой они были достигнуты. В футболе ее определяют по-разному, но наиболее доступный и надежный из способов — расчет стоимости клубных заявок, который регулярно проводит Transfermarkt. В классификации “Ъ” эффективность определяется их отношением к количеству добытых в первенстве баллов.

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Так вот, такая таблица, составленная по итогам очередного чемпионата России, имеет довольно любопытный вид. На верхушке — середняки и даже клубы, боровшиеся за выживание в элите (см. рисунок). Но это в действительности нормальная ситуация, в «большой пятерке» она примерно такая же: особенные амбиции требуют и особенных затрат, отсюда — и дороговизна очков у сражающихся за награды. Тем не менее «Краснодар» все равно приковывает взгляд. Его показатель — самый маленький, если брать шестерку бесспорных российских грандов (в нее наряду с ним и «Зенитом» входят московские ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив»). Краснодарцы опередили даже в последнее время чрезвычайно сдержанных и аккуратных в селекции армейцев, а также официально продекларировавших курс на отказ от транжирства ради развития игроков и строго его придерживающихся железнодорожников.

А все дело в том, что у «Краснодара» в нынешнем сезоне была скромная, если измерять ее блеск трансферной оценкой, заявка. Она дешевле зенитовской в два с лишним раза, спартаковской — без малого в полтора. По-настоящему дорогие в ней футболисты — разве что бомбардир Джон Кордоба да плеймейкер Эдуард Сперцян, по версии Transfermarkt, стоящие €14 млн и €20 млн соответственно. Остальным далеко и до 10-миллионной отметки. Причем Сперцяна, краснодарского воспитанника, клубу вообще-то и не приходилось приобретать.

О «Краснодаре» всегда говорили в контексте инвестиций более фундаментальных: возникшей одновременно с самим клубом академии, внимания к молодежке, строительства красивого клубного стадиона с современным, по всем канонам продвинутой урбанистики, пространством вокруг него, работы по наращиванию фан-базы.

И в этих аспектах достижения «Краснодара», его менеджмента и его увлеченного футболом первого лица были совершенно очевидны и раньше.

Академия — скорее всего, лучшая в стране, вызывает восхищение даже у гостей из Европы. Посещаемость домашних матчей, зашкалившая за 27 тыс. зрителей, несмотря на Fan ID и фанатские бойкоты,— вторая в России после зенитовской, выше, чем у «Спартака», притом что за болельщиков в свое время требовалось биться с уже существовавшим в городе заметным футбольным брендом — «Кубанью».

Все было прекрасно, кроме одного. С трофеями у этого системного, «правильного» «Краснодара» никак не складывалось: то ошибался с тренером, то с подготовкой к решающим матчам, то просто не хватало мощи. Он выходил в финал Кубка России — и проигрывал, неплохо, отрезками — именно по-чемпионски, выглядел в чемпионате и все же ограничивался бронзой или местами пониже. Год назад вырвал, одолев в финальном туре то же «Динамо», серебро. Но ведь был близок и к золоту, а оно снова уплыло к «Зениту». Теперь «Краснодар» с закаленными прошлогодней погоней составом и тренером Мурадом Мусаевым доказал, что системность и «правильность», сдобренные терпением и целеустремленностью, время от времени бывают круче огромных денег и вызывающих зависть покупок.

Алексей Доспехов