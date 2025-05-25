За день российские силы ПВО сбили 51 беспилотник

С 13:00 до 20:00 мск средства ПВО уничтожили 51 БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Они были сбиты над пятью регионами России.

21 дрон был уничтожен над территорией Курской области, 12 дронов — над Орловской. 11 БПЛА сбили над Тульской областью, шесть — над территорией столичного региона, один — над территорией Калужской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев днем объявлял об опасности атаки БПЛА — он сообщал, что «ситуация на контроле». Мэр Москвы Сергей Собянин на протяжении всего дня сообщал о налетах беспилотников, не уточняя информации об их последствиях. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что в результате атаки пострадавших и разрушений не было.

Губернатор Орловской области Дмитрий Миляев и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн не комментировали атаку в своих соцсетях.